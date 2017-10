ZDA domov izgnale 15 kubanskih diplomatov

ZDA že dlje časa pretresa afera z njihovimi veleposlaniki. (Foto: AP)

Pred tednom dni je ameriški državni sekretar Rex Tillerson z veleposlaništva ZDA v Havani zaradi nepojasnjenih zvočnih napadov na Američane na Kubi umaknil polovico ameriškega diplomatskega osebja. Danes pa je ukazal še izgon 15 kubanskih diplomatov iz ZDA.

Tillerson je ob tem pojasnil, da ZDA ne prekinjajo diplomatskih odnosov s Kubo, ampak so obe odločitvi sprejeli zato, ker Kuba ni sprejela ustreznih ukrepov za zaščito ameriških diplomatov v skladu z obveznostmi, ki jih narekuje dunajska konvencija. Kubanske diplomate so iz Washingtona izgnali zaradi ravnotežja po umiku ameriških diplomatov s Kube.

"Dokler kubanska vlada ne bo zagotovila varnosti našim diplomatom, bo naše veleposlaništvo skrčeno na nujno osebje, da se zmanjša število diplomatov, ki so izpostavljeni tveganju," je sporočil Tillerson in dodal, da bodo ZDA ohranile diplomatske odnose in sodelovale s Kubo v času, ko poteka preiskava napadov.

Odnosi med državama so se začeli obnavljati konec leta 2015, po odločitvi predsednika ZDA Baracka Obame in kubanskega predsednika Raula Castra. Ta je Američanom prisegel, da ne ve nič o napadih, priznal pa je, da se dogaja nekaj nenavadnega. Na Kubo je celo povabil agente FBI, a ti doslej niso odkrili še ničesar.

Ameriški diplomati, najprej pa vohuni oziroma obveščevalci, zamaskirani v diplomatsko osebje, so nenavadne zvočne napade začeli doživljati novembra lani. Nekateri med njimi so izgubili sluh, drugi so utrpeli poškodbe možganov ali kakšne druge zdravstvene okvare. Prijavili so, da so občasno na določenih krajih slišali nenavaden prediren zvok.

Dejstev ni veliko, za zdaj gre le za ugibanja. Nekateri domnevajo, da gre za dejanja nasprotnikov zbliževanja ZDA in Kube na eni ali drugi strani. Spet drugi predvidevajo, da gre za dejanja kakšne tretje države, morda Rusije ali Severne Koreje. Kot vse kaže pa Američani verjamejo Castru in s Kubo še naprej ohranjajo diplomatske odnose.