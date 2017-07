ZDA in Rusija pozdravljata zmago Iraka v Mosulu: 'Islamski državi so šteti dnevi'

Tako v ZDA kot v Rusiji so pozdravili osvoboditev iraškega mesta Mosul, ki jo je razglasil iraški premier Haider al Abadi, obenem pa opozorili, da s tem boj proti skrajni skupini Islamska država še ni končan. Združeni narodi izpostavljajo tudi uničenje Mosula in potrebo po obnovi, ki bi omogočila vrnitev pregnanim prebivalcem.

"Zmaga sama še ne odpravlja Islamske države in še vedno ostaja težak boj. A izguba ene od njenih dveh prestolnic in dragulja njihovega tako imenovanega kalifata je odločilen udarec," je dejal ameriški poveljnik mednarodne operacije proti IS Stephen Townsend.

"Zdaj je čas, da se vsi Iračani združijo, da bi tako zagotovili poraz IS po preostalem Iraku," je še dejal Townsend.

Zmago nad skrajneži je pozdravil tudi ameriški predsednik Donald Trump, češ da gre za signal, da so "dnevi IS v Iraku in Siriji šteti".

ZDA in Rusija napovedujeta konec Islamske države v Iraku in Siriji. (Foto: Reuters)

Rusija je medtem izrazila upanje, da bo osvoboditev Mosula pripomogla k ponovni vzpostavitvi ozemeljske celovitosti Iraka in spravi med Iračani. "Osvoboditev Mosula sta omogočila pogum in vztrajnost iraške vojske, ljudskih milic in enot kurdskih pešmerg," je v ponedeljek v izjavi zapisalo rusko zunanje ministrstvo.

Kot so dodali, to dokazuje, da so se vlada in ljudje v Iraku s skupnimi prizadevanji zmožni zoperstaviti teroristični grožnji. Nadaljnji načrt je po njihovih besedah izkoreniniti prisotnost teroristov v celotni državi.

Visoka cena za Mosul: umrlo 30.000 iraških vojakov, skoraj milijon ljudi je postalo beguncev

Obenem rusko ministrstvo izpostavlja tudi težko ceno osvoboditve Mosula. Navajajo vire, po katerih naj bi življenje izgubilo 30.000 iraških vojakov, ubitih naj bi bilo tudi 7000 prebivalcev Mosula – bodisi zaradi delovanja IS bodisi zaradi letalskih napadov mednarodne koalicije.

Mosul je po več mesecih bojev v pretežni meri v ruševinah. Po podatkih ZN je poleg tega med operacijo za zavzetje Mosula, ki se je začela oktobra lani, od tam zbežalo 920.000 ljudi. Manjši del se jih je vrnil, večina je še vedno razseljenih.

Kot navaja agencija ZN za begunce (UNHCR), bi lahko trajalo več mesecev, preden se bodo lahko civilisti vrnili na svoje domove. "Številni se zaradi obsežne škode nimajo kam vrniti, medtem ko bo treba ključne storitve, kot so voda, elektrika in druga pomembna infrastruktura, vključno s šolami in bolnišnicami, ponovno vzpostaviti ali popraviti," je sporočil UNHCR.

Mednarodna agencija za človekove pravice Amnesty International je pozvala k vzpostavitvi posebne komisije, ki bi preiskala zločine, ki so jih nad civilisti v Mosulu v bitki za osvoboditev zagrešile vse strani.

"Grozote, ki so jim bili priče prebivalci Mosula, in omalovaževanje človeškega življenja s strani vseh vpletenih v konfliktu ne smejo ostati nekaznovani," je dejala predstavnica AI za Bližnji vzhod.