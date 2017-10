ZDA izstopajo iz Unesca, v ozadju spora je sprejem Palestine kot članice

ZDA se umikajo iz članstva v Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, je napovedal State Department. Odločitev je v Pariz sporočil sam ameriški državni sekretar Rex Tillerson, veljati pa naj bi začela veljati 31. decembra.

Generalna direktorica te organizacije Irina Bokova je že izrazila globoko obžalovanje zaradi te odločitve Washingtona in izrazila prepričanje, da "Unesco še nikoli ni bil tako pomemben za ZDA ali ZDA za Unesco", tudi glede na porast nasilnega ekstremizma in terorizma v svetu.

ZDA se umikajo iz članstva v Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. (Foto: AP)

V ozadju je spor zaradi sprejema Palestine v članstvo organizacije leta 2011. Tedaj je na zasedanju Generalne skupščine Unesca to odločitev podprlo 107 držav, med njimi tudi Slovenija.

ZDA so potem še isti dan protestno ustavile financiranje Unesca, ki je sicer znašalo kar okoli petino vseh sredstev organizacije. Dve leti kasneje so zaradi neplačevanja članarine izgubile tudi volilne pravice v organizaciji, vendar pa so vztrajale kot članica.