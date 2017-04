Ameriška vojska pri napadu na oporišče IS zadela strupeno snov, zaradi katere je umrlo več sto ljudi?

Napad na oporišče IS v Siriji naj bi se zgodil v sredo. (Foto: AP)

Sirska vojska je sporočila, da je v letalskem napadu koalicije pod vodstvom ZDA na vzhodu Sirije življenje izgubilo več sto ljudi, saj so zadeli strupeno snov, ki jo je hranila teroristična skupina Islamska država (IS). Domnevni napad se je zgodil v sredo, cilj pa je bil oporišče IS vzhodno od province Deir Ezor.

Sirska vojska je dodala, da je med mrtvimi tudi več civilistov.

"Letalski napad potrjuje, da imajo teroristične organizacije, med njimi IS in Al Nusra, v lasti kemična orožja," so sporočili.

Ameriška vojska je zanikala sirska poročila. Tiskovni predstavnik koalicije pod vodstvom ZDA je tvitnil, da gre ponovno za namerne lažne informacije.



So pa iz koalicije sporočili, da so v torek izvedli letalski napad južno od mesta Tabka v podporo lokalnim silam, ki se borijo proti IS, vendar pomotoma ubili 18 prijateljskih borcev.

"Napad so zahtevali partnerji, ki so identificirali lokacijo kot bojno oporišče IS," je pisalo v izjavi koalicije. A se je izkazalo, da je bila lokacija bojna pozicija pripadnikov Sirskih demokratičnih sil (SDF).

Prejšnji teden je sirski režim domnevno izvedel kemični napad na Kan Šejkun, v katerem je življenje izgubilo najmanj 87 ljudi. Sirska vlada je zanikala odgovornost za napad in zatrdila, da so uničili skladišče s kemičnim orožjem, ki je pripadalo džihadistični skupini. Ameriška vojska je minuli četrtek po napadu na Kan Šejkun izstrelila 59 manevrirnih raket na vojaško letališče sirskega režima pod vodstvom Bašarja al Asada.