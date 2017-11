ZDA ob Korejskem polotoku znova razkazujejo mišice: tri letalonosilke in ena podmornica tam zgolj za vsak slučaj

Ameriški predsednik Donald Trump je pripotoval na obisk v Južno Korejo. Trump je Južno Korejo izbral za svojo drugo postajo azijske turneje po petih državah, tja pa je odpotoval iz Japonske, kjer je z japonskim premierjem Šinzom Abejem ponovil trdo stališče do Pjongjanga in severnokorejskega režima pod vodstvom Kim Džong Una.

Zakonca Trump pri gostitelju, južnokorejskemu predsedniku Mun Jae Inu in njegovi soprogi. (Foto: AP)

Med kosilom z ameriškimi in južnokorejskimi vojaki v bazi Humphreys je glede razpleta severnokorejske krize Trump dejal: "Na koncu se bo vse rešilo. Ker se vedno reši - mora se rešiti." V Južni Koreji, kjer zagovarjajo drugačen pristop do reševanja krize s severno sosedo, je torej Trump ubral nekoliko mehkejši pristop.

Pjongjang povabil na pogajanja

Dejal je, da so ZDA in njeni zavezniki naredili velik napredek pri soočenju s severnokorejsko jedrsko grožnjo. "Severna Koreja je grožnja vsemu svetu, ki terja ukrepanje celotnega sveta," je dejal na novinarski konferenci z južnokorejskim predsednikom. "Smiselno je za Severno Korejo, da pride za mizo, da bi sklenili dogovor, ki je dober za ljudi Severne Koreje in ljudi sveta," je dejal Trump. "Menim, da dobro napredujemo," je dodal.

Ameriški predsednik je v Seulu pozval Kitajsko in Rusijo, naj naredita več za soočenje s severnokorejsko grožnjo. "Pozivamo vse odgovorne države, vključno s Kitajsko in Rusijo, da od severnokorejskega režima zahtevajo, naj ustavi svoj jedrski in raketni program," je dejal.

Ob tem je izrazil upanje, da jim ne bo nikoli treba uporabiti vojaške sile proti Severni Koreji. Je pa zatrdil, da so ZDA pripravljene braniti sebe in svoje zaveznike z vsemi obrambnimi zmogljivosti.

Skupna vaja južnokorejske in ameriške vojske (Foal Eagle). (Foto: AP)

Vojaško razkazovanje mišic

Trump je dejal, da bodo v prihodnjih dneh v morju ob Korejskem polotoku potekale vojaške vaje treh ameriških letalonosilk in ene jedrske podmornice. Več kot očitno gre za razkazovanje ameriške vojaške moči in provociranje severnokorejskega voditelja. "Pri Bogu upam, da nam jih ne bo potrebno uporabiti," je dejal Trump in pozval Pjongjang k mirni rešitvi krize.

Trump je poskrbel za okrepljeno ameriško vojaško prisotnost v morju ob Korejskem polotoku. (Foto: AP)

Južna Koreja sicer zagovarja diplomatsko reševanje severnokorejske krize, saj bo prva tarča spopadov ob morebitnem vojaškem posredovanju.

Pomembna točka pogovorov med Trumpom in Munom je bilo tudi dvostransko gospodarsko sodelovanje. Trump je pred prihodom v Seul izrazil upanje, da bo njegov obisk "ustvaril veliko služb v ZDA". "To je eden zelo pomembnih razlogov, zakaj sem tu," je dejal.

Trump je po srečanju z Munom Južno Korejo označil za dolgoletno zaveznico ZDA. "Smo partnerji in prijatelji, ki smo se skupaj borili v vojni," je poudaril Trump in dodal, da "ne moremo dovoliti, da Severna Koreja ogrozi vse, kar smo zgradili".

Predsedniški poljub ob prihodu v Južno Korejo. (Foto: AP)

Trumpa nocoj čaka še državniška večerja v Munovi Modri palači, nato bo v sredo nagovoril južnokorejski parlament in nato odpotoval naprej na Kitajsko in zatem še v Vietnam in na Filipine. Med 24-urnim obiskom v Južni Koreji pa ne bo obiskal demilitariziranega območja na meji s Severno Korejo.