Dodik v odzivu na sankcije ZDA: Ponosen sem, ker nikoli nisem popustil ameriškim pritiskom

ZDA so uvedle finančne sankcije proti predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku zaradi, kot piše v sporočilu ameriškega finančnega ministrstva, oviranja daytonskega sporazuma, s katerim je bila leta 1995 končana vojna v BiH.

Milorad Dodik je dejal, da ga poteza ZDA ne preseneča. (Foto: AP)

"Zaradi oviranja daytonskega sporazuma Milorad Dodik predstavlja pomembno grožnjo suverenosti in celovitosti BiH," je sporočilo ministrstvo.

Sankcije predvidevajo zamrznitev morebitnega Dodikovega premoženja v ZDA, ameriški državljani pa ne smejo poslovati z njim.

ZDA so sankcije uvedle, potem ko so v Republiki Srbski prejšnji teden kljub prepovedi ustavnega sodišča BiH praznovali svoj praznik.

Dodik v odzivu: Ponosen sem

V odzivu na sankcije je Dodik danes dejal, da je pomembno le, da to niso sankcije proti Republiki Srbski. "Ponosen sem. V ZDA nimam premoženja, zato mi ničesar niso mogli blokirati. Imam premoženje v Srbiji, a to zame ni tujina. Jaz sem pod sankcijami različnih administracij, tokrat so sankcije le uradno objavili," je dejal Dodik in poudaril, da je vesel, ker nikoli ni popustil ameriškim pritiskom. "Ponosen sem, da nisem dovolil, da se ukine dan Republike Srbske," je dejal Dodik in poudaril, da to niso sankcije ZDA, pač pa so to sankcije tistih, ki so izgubili volitve v ZDA. "Nisem presenečen nad to potezo," je dejal in dodal, da je to poteza ameriške administracije, ki se bo že čez dva dneva že zamenjala.

Dodik je kot krivca za to, da se je znašel na ameriškem črnem seznamu, označil ameriško veleposlanico v BiH Maureen Cormack. "To je osebno maščevanje gospe Cormack," je dejal in nadaljeval, da so jo "dezinformirali muslimani, ki množično delajo na veleposlaništvu v Sarajevu". Dejal je, da bo zahteval, da se ameriško veleposlanico v BiH razglasi za neželjeno osebo in se ji prepove vstop na območje Republike Srbske.

Od Trumpove administracije pričakuje odpoklic Cormackove in tudi njen kazenski pregon, ker da se je vmešavala v notranje zadeve BiH in State Departmentu pošiljala lažna poročila. Kot je dejal, ima zaupanje v Trumpovo administracijo, od nje pa pričakuje novo ameriško politiko v BiH in novega veleposlanika.