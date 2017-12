ZDA se umikajo iz pakta ZN za migracije, ker ta 'ni skladen' z njihovo politiko

Administracija predsednika Donalda Trumpa je ZDA umaknila iz globalnega pakta za migracije, katerega cilj je izboljšati položaj migrantov in beguncev.

Trumpova administracija je v skladu s predsednikovim vodilom Najprej Amerika ZDA umaknila že iz več mednarodnih zavez, h katerim so te pristopile v času predsedovanja Baracka Obame. (Foto: AP)

Pakt je bil ustanovljen z nezavezujočo politično deklaracijo, ki jo je septembra 2016 v New Yorku soglasno potrdila Generalna skupščina ZN, in naj bi okrepil mednarodno sodelovanje in usklajevanje na področju migracij. Deklaracija zajema vrsto zavez, med drugim o zaščiti migrantov in beguncev, podpori njihovi integraciji, smernicah za ravnanje s posebej ranljivimi skupinami in krepitvi globalnega upravljanja z migracijami.

A kot so v soboto sporočili predstavniki ZDA pri ZN, "vsebuje newyorška deklaracija številne določbe, ki niso skladne s politikami ZDA na področju priseljevanja in beguncev ter z imigracijskimi načeli Trumpove administracije". Zato se je predsednik odločil končati sodelovanje ZDA v paktu.

Veleposlanica ZDA pri ZN Nikki Haley je poudarila, da so ZDA "ponosne na svojo priseljensko dediščino in svoje dolgotrajno vodenje" pri podpori migrantov in beguncev. "Nobena država ni naredila več kot ZDA in naša velikodušnost se bo nadaljevala. A naše odločitve glede priseljenskih politik morajo vedno sprejemati Američani in samo Američani," je nadaljevala in dodala, da bodo sami odločali o tem, kako najbolje zaščititi svoje meje in komu dovoliti v državo. "Globalni pristop v newyorški deklaraciji preprosto ni skladen s suverenostjo ZDA."

Trumpova administracija je sicer v skladu s predsednikovim vodilom Najprej Amerika ZDA umaknila že iz več mednarodnih zavez, h katerim so te pristopile v času predsedovanja Baracka Obame, med drugim iz pariškega podnebnega sporazuma in trgovinskega dogovora o transpacifiškem partnerstvu. Oktobra so ZDA tudi napovedale izstop iz Unesca, saj da je ta naperjen proti Izraelu.