ZDA Severni Koreji zagrozile z letalonosilko, ki sploh ni blizu Korejskega polotoka

Ameriška letalonosilka, ki naj bi jo ZDA pred približno desetimi dnevi v odgovor na grožnje poslale proti Severni Koreji, je takrat dejansko odplula v drugo smer in je trenutno še daleč od Korejskega polotoka, so v torek priznali v ameriški vojski.

Ameriška mornarica je 8. aprila sporočila, da proti Korejskemu polotoku pošilja letalonosilko Carl Vinson, ki je zaradi tega odpovedala načrtovano pot v Avstralijo. Šlo naj bi za odgovor na nedavne raketne preizkuse Severne Koreje.

Napotitev letalonosilke v bližino Korejskega polotoka je "previdnostni ukrep", sporoča Washington. (Foto: AP)

Ameriški obrambni minister James Mattis je še 11. aprila potrdil, da je ladja na poti proti Korejskemu polotoku. Tudi predsednik ZDA Donald Trump je dejal, da na območje "pošiljajo zelo močno armado".

A kot je ameriška vojska priznala včeraj, je letalonosilka trenutno še zelo daleč od predvidenega cilja. Resda je odpovedala pot v Perth, se je pa nato napotila proti morju ob severozahodni obali Avstralije, da bi sodelovala v načrtovanih vajah. Glede na konec tedna objavljeno fotografijo mornarice, je bila ladja v bližini indonezijskega otoka Java.

Letalonosilka in spremljajoče ladje se bodo sedaj napotile proti zahodnemu Tihemu oceanu, pri čemer gre za "previdnosti ukrep", je v torek dejal predstavnik ameriške vojske. Na območje naj sicer ne bi prispele pred naslednjim tednom.

Ameriški podpredsednik Mike Pence se te dni mudi na Japonskem. (Foto: AP)

ZDA so v zadnjem času spričo novih raketnih poskusov Severne Koreje zaostrile svojo retoriko do Pjongjanga. Ameriški podpredsednik Mike Pence je v ponedeljek dejal, da je obdobja "strateškega potrpljenja" s Severno Korejo konec. Namestnik ministra za zunanje zadeve Severne Koreje Han Song Ryol pa se je na to izjavo odzval z besedami, da je Severna Koreja pripravljena odgovoriti na “vsako obliko vojne”, ki bi jo začele ZDA.

Danes je Pence med obiskom na Japonskem to ponovil in dodal, da Severna Koreja predstavlja najnevarnejšo grožnjo miru in varnosti v azijsko-pacifiški regiji. Pence je trenutno na turneji po azijskih državah, v okviru katere je poleg Japonske doslej obiskal tudi Južno Korejo.