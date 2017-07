ZDA: Uporabili bomo vse zmogljivosti, tudi vojaško silo, če bo treba

Zadnji raketni preizkus Severne Koreje je ameriška veleposlanica pri Združenih narodih (ZN) Nikki Haley označila za hitro vojaško stopnjevanje. Ameriški obrambni sekretar Jim Mattis in njegov japonski kolega Tomomi Inada pa sta severnokorejski raketni preizkus označila za "nesprejemljivo provokacijo".

Veleposlanica ZDA pri Združenih narodih Nikki Haley (Foto: AP)

Haleyjeva je dejala, da poteze Severne Koreje pomenijo "hitro zapiranje možnosti diplomatske rešitve". "ZDA so pripravljene uporabiti vse svoje zmogljivosti, da bi ubranili sebe in svoje zaveznike," je napovedala v sredo na izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN. Kot eno od zmožnosti je omenila vojaško silo. "Uporabili jo bomo, če bo treba, vendar bi raje videli, da ne bo treba iti v to smer," je dejala.

Napovedala je tudi nov predlog sankcij proti Pjongjangu. ZDA so med ukrepi proti Pjongjangu napovedale tudi, da bi lahko ZDA prekinile trgovanje z državami, ki še naprej trgujejo s Severno Korejo kljub resoluciji ZN. Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem kritiziral Kitajsko, ker še vedno trguje s Severno Korejo.

Le nekaj ur po nastopu Haleyjeve v Združenih narodih sta ZDA in Južna Koreja med vojaškimi vajami izstrelili več izstrelkov v japonsko morje.

Severna Koreja je dejala, da se ne namerava pogajati, dokler ZDA ne prenehajo s svojo "sovražno politiko" do Severne Koreje.

Severna Koreja je v torek izstrelila raketo dolgega dosega Hwasong-14, ki je uspela poleteti več kot 900 kilometrov daleč, preden je padla v Japonsko morje. Tiskovni predstavnik Pentagona Jeff Davis je dejal, da je šlo za raketo, kakršne doslej še niso videli. Američane skrbi predvsem 2800 kilometrov višine, ki jo je dosegla raketa, na podlagi česar sklepajo, da bi lahko poletela najmanj do Havajev.

Severnokorejski voditelj Kim Džong-un je izstrelitev pospremil z besedami, da "ameriški pasji sinovi ne bodo zelo veseli tega darila za praznik neodvisnosti 4. julija".

Varnostni svet ZN je od leta 2006, ko je Pjongjang opravil prvi preizkus jedrske bombe, potrdil šest resolucij s sankcijami, ki pa nimajo posebnega učinka na režim. Lani sta bili sprejeti dve resoluciji, med drugim za omejitev izvoza premoga iz Severne Koreje, omejitve na bančna poslovanja in preiskave vsega tovora na poti do in iz Severne Koreje.