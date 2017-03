ZDA v Južni Koreji začele nameščati protiraketni obrambni sistem

ZDA so se odzvale na izstrelitev rakete iz Severne Koreje v japonsko morje s postavitvijo protiraketnega ščita. (Foto: AP)

Ameriška vojska zatrjuje, da je sistem THAAD izključno obrambne narave in namenjen zaščiti pred grožnjami iz Severne Koreje ter ne predstavlja grožnje drugim državam v regiji, poročajo tuje tiskovne agencije.

Severna Koreja je v ponedeljek izstrelila štiri raketne izstrelke, od katerih so trije pristali v japonskih vodah. Prepotovali so približno 1000 kilometrov in dosegli višino 260 kilometrov, naj pa ne bi šlo za medcelinske balistične izstrelke. To so najostreje obsodili tako na Japonskem, Kitajskem in Južni Koreji kot tudi v ZDA, od koder so sporočili, da bodo "proti tej vse večji grožnji uporabili vse, kar jim je na razpolago".

Severna Koreja: Šlo je za vajo na ameriška oporišča

Severnokorejska državna tiskovna agencija KCNA je danes poročala, da je šlo za vajo za "napad na oporišča ameriških imperialističnih agresorskih sil na Japonskem". Ob tem ni navedla, kdaj je vaja potekala, a po navedbah francoske tiskovne agencije AFP se sporočilo najverjetneje nanaša na ponedeljkovo izstrelitev raket. Po poročanju KCNA je vajo nadzoroval severnokorejski voditelj Kim Džong Un, ki je tudi "dal ukaz za začetek vaje".

Severna Koreja ja v ponedeljek izstrelila štiri raketne izstrelke. (Foto: AP)

Ameriški predsednik Donald Trump je zaradi novih potez Pjongjanga zgodaj davi po telefonu govoril z japonskim premierjem Šinzom Abejem in mu zagotovil, da ZDA po incidentu "stoodstotno stojijo ob strani Japonski". Abe je novinarjem povedal, da mu je Trump še dejal, da upa, da Japonska popolnoma zaupa tako njemu kot ZDA. Japonski premier je še dejal, da sta se z ameriškim predsednikom strinjala, da ponedeljkova izstrelitev severnokorejskih raket predstavlja "jasno izzivanje" regije in mednarodne skupnosti.

Trump je po telefonu ločeno poklical tudi južnokorejskega predsednika Hwang Kyo Ahna, s katerim sta se dogovorila za tesno sodelovanje, s katerim bosta državi pokazali Severni Koreji, da imajo njene provokacije in grožnje lahko hude posledice.

O severnokorejskih izstrelitvah raket bo v sredo na izrednem zasedanju na prošnjo ZDA in Japonske razpravljal tudi Varnostni svet ZN. Osredotočili naj bi se na dodatne ukrepe proti Severni Koreji zaradi izstrelitve. Tokio in Washington namreč vztrajata, da je šlo za kršitev resolucij VS ZN, ki Pjongjangu prepovedujejo uporabo raketne tehnologije.