ZDA za zdaj brez prepovedi elektronskih naprav na poletih iz Evrope

ZDA so marca prepovedale vnos prenosnih računalnikov in podobnih elektronskih naprav v kabine letal iz nekaterih bližnjevzhodnih držav. (Foto: AP)

Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos in komisarka za promet Violeta Bulc sta imela danes konferenčni klic z ameriškim ministrom za domovinsko varnost Johnom Kellyjem in več evropskimi ministri, je sporočil tiskovni predstavnik Evropske komisije Margaritis Schinas. Ob tem sta komisarja poudarila, da tudi EU tako kot ZDA skrbi varnost letalskih potnikov in se zavzela za skupno in usklajeno ukrepanje.

Tiskovni predstavnik je dodal, da ob tej priložnosti ni bila objavljena nobena prepoved elektronskih naprav ali kakšna druga odločitev.

Napovedal je še, da bo Evropska komisija v sredo gostila pogovore na visoki politični in tehnični ravni z ameriškimi oblastmi, na katerem bodo skupaj ocenili morebitne nove grožnje in si prizadevali za skupen pristop za soočenje z njimi. Ali se bo sestanka udeležil tudi ameriški minister za domovinsko varnost, za zdaj ni znano.

ZDA so marca uvedle prepoved vnosa prenosnih računalnikov in drugih podobnih elektronskih naprav v kabine letal na neposrednih letih z desetih letališč v osmih državah – Turčiji, Jordaniji, Egiptu, Kuvajtu, Savdski Arabiji, Katarju, Združenih arabskih emiratih in Maroku, zdaj pa naj bi razmišljale tudi o prepovedi na nekaterih leti iz Evrope.

Razlog za prepoved so sumi ameriških obveščevalcev, da bi teroristi napadli potniška letala z eksplozivnimi napravami, skritimi v elektronskih napravah.