ZDA začele graditi protiraketni sistem v Južni Koreji. Kako se bo odzvala Severna Koreja?

ZDA so v luči naraščajočih napetosti s Severno Korejo začele z vzpostavitvijo spornega protiraketnega sistema v Južni Koreji. Kot poročanje južnokorejskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije, je davi po lokalnem času v provinco Gyeongsang na jugu države prispel prvi kontejner z gradbenimi deli za protiraketni sistem THAAD.

ZDA so namestitev protiraketnega sistema napovedale že v preteklosti. Poveljstvo ameriške vojske v Pacifiku je tako že marca sporočilo, da so v Južno Koreji prispeli prvi elementi za protiraketni sistem THAAD, ki služi obrambi pred raketami kratkega in srednjega dosega.

Kaj pa Kitajska?

Kitajska je medtem splavila novo letalonosilko, ki pa naj bi bila operativna šele leta 2020. (Foto: AP)

Kitajska sistem THAAD ocenjuje kot grožnjo lastnim varnostim interesom, saj naj bi sistem okrnil kitajske raketne sposobnosti. Kot so ocenili v Pekingu, sistem ruši regionalno, varnostno ravnovesje. Peking je zaradi protiraketnega sistema proti Južni Koreji uvedel številne gospodarske sankcije, vključno s prepovedjo skupinskih turističnih obiskov. Med tem je sicer Kitajska splavila novo letalonosilko, s čimer še dodatno krepi svojo vojaško prisotnost. Čeprav so jo splavili, naj bi bila ladja operativna šele leta 2020. Kitajska ima sicer le eno delujočo letalonosilko, ki so jo kupili v Ukrajini.

Protesti

Na jugu Južne Koreje so nekateri prihod kontejnerja pozdravili s protesti zaradi bojazni, da bi lahko imel protiraketni sistem negativne učinke na okolje. Na protestih se je zbralo več sto ljudi. Prišlo je tudi do izgredov med policijo in protestniki, v katerih je bilo deset ljudi poškodovanih.

Prihod ZDA so pospremili tudi protesti. (Foto: AP)

Neimenovani tiskovni predstavnik ameriškega obrambnega ministrstva v Washingtonu je dejal, da ZDA sodelujejo z Južno Korejo, da bo postavitev obrambnega sistema THAAD kar najhitreje končana. Protiraketni sistem naj bi ščitil Južno Korejo pred severnokorejskimi raketnimi grožnjami.

Že v torek je v južnokorejsko mesto Busan na jugu države prispela podmornica na jedrski pogon USS Michigan. ZDA so v bližino korejskega polotoka tudi napotile ladijsko skupino na čelu z letalonosilko USS Carl Vinson.

Razmere na Korejskem polotoku so po dveh jedrskih poskusih Severne Koreje in številnih poskusnih raketnih izstrelitev zelo napete. Južna Koreja in ZDA domnevajo, da se severnokorejski režim v Pjongjangu pripravlja na nov jedrski poskus in nove poskusne izstrelitve raket.

V Washingtonu bo danes srečanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa z ameriškimi senatorji in pristojnimi ministri, med njimi zunanji in obrambni minister, Rex Tillerson in James Mattis, na temo Severne Koreje.

Trmp je že večkrat zagrozil, da bo sam ukrepal proti Severni Koreji, hkrati pa stavi na sodelovanje s Kitajsko, ki jo je večkrat pozval, naj izrabi svoj vpliv na Severno Korejo.