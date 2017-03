ZDA prepovedale elektronske naprave na poletih z desetih mednarodnih letališč Bližnjega vzhoda

ZDA so prepovedale vnos elektronskih naprav v kabino letala z desetih mednarodnih letališč. (Foto: Thinkstock)

Nova pravila glede vnosa elektronskih naprav, večjih od mobilnega telefona, bodo veljala za približno 50 poletov na dan z največjih letališč na Bližnjem vzhodu, v Turčiji in severni Afriki. Gre za letališča v Kairu, Amanu, Kuvajtu, Casablanci, Dohi, Rijadu, Džedi, Istanbulu, Dubaju in Abu Dabiju, navajajo tuji mediji.

Ameriške letalske družbe ne letijo na omenjena letališča, tako da jih prepoved ne zadeva, jo bodo pa morale upoštevati Royal Jordanian, EgyptAir, Turkish Airlines, Saudi Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates in Etihad Airways.

"Omejitve uvajamo na podlagi obveščevalnih podatkov in menimo, da je prav, da zagotovimo varnost potnikov," je dejal predstavnik ameriških oblasti.

Po ZDA tudi Velika Britanija

Kot je objavil BBC, pa bo ukrepom ZDA glede prepovedi prepovedi prenosnih računalnikov in drugih elektronskih naprav na nekaterih letih sledila tudi Velika Britanija. Pri čemer, navaja BBC, so leti iz "desetih letališč v osmih državah muslimanskih držav predmet ZDA" in ne Britanije.

Predstavniki ameriške administracije sicer niso želeli razkriti informacij, zaradi katerih je uprava za prometno varnost izdala prepoved. Po navedbah enega od neimenovanih predstavnikov naj bi skrb povzročala "vrsta uspešnih dogodkov in napadov na potniške linije in letališča v zadnjih letih".

Za katere napade naj bi šlo, ni povedal, je pa omenil incident februarja lani, v katerem je domnevni somalijski islamist z majhno eksplozivno napravo naredil luknjo na letalu družbe Daallo Airlines. Pri tem je bil ubit samo napadalec, letalo pa je varno pristalo.

Glede na to, da današnja prepoved zadeva le lete iz večinoma muslimanskih držav, je težko, da ne bi videli tega novega reda v luči prejšnjih prepovedi, navaja TC Sessions.

CNN pa se sklicuje na uradne vire, da je prepoved povezana z grožnjo, ki naj bi jo predstavljala Al Kaida na Arabskem polotoku. Omenjene letalske družbe in vlade držav, ki jih zadeva prepoved, so bile o novih pravilih že obveščene.

Turški minister za promet: Odločitev je napačna, nihče v ZDA ne potuje za zabavo, temveč poslovno

Nekatere od njih so potnike že začele obveščati o omejitvah.

Za izvajanje prepovedi bodo odgovorne letalske družbe, če je ne bodo upoštevale, pa bi lahko izgubile pravico do poletov v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Turški minister za promet Ahmet Arslan meni, da je odločitev ZDA napačna. Kot je dejal, potnikov ne bi smeli ločevati od njihovih naprav na čezoceanskih letih, ki lahko trajajo 12 ur. Nekateri namreč polet izkoristijo za delo.

"Po mojem mnenju to ni prava odločitev niti za ZDA. Nihče namreč tja ne potuje za zabavo. In nihče od tam ne prihaja za zabavo," je poudaril in dodal, da številni v ZDA potujejo poslovno. Odločitev po njegovih besedah ni dobra niti v luči gospodarskega sodelovanja in razvoja odnosov med državama.