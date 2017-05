Zdaj Jemen prizadela še kolera

Jemen je zdaj prizadela še kolera. (Foto: AP)

V Jemnu, kjer divja državljanska vojna, so v tamkajšnji prestolnici Sana zaradi izbruha kolere razglasili izredne razmere.

Kot je objavilo jemensko ministrstvo za zdravje, pristojne oblasti ne morejo več zajeziti katastrofe. V minulih dveh tednih so zabeležili več kot 2500 primerov kolere.

Epidemija kolere je v Jemnu izbruhnila oktobra lani in je posledica pomanjkanja pitne vode.

Po podatkih Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC) je v Jemnu zaradi kolere doslej umrlo 115 ljudi, okoli 8500 jih je je okuženih. Direktor ICRC Dominik Stillhart je posvaril pred "katastrofalnim humanitarnim položajem" v Sani.

V Jemnu na jugu arabskega polotoka od leta 2014 divja državljanska vojna. Šiitski, uporniški Hutiji nadzoruje večji del države, med drugim tudi prestolnico. Več kot deset milijonov ljudi v Sani po podatkih Združenih narodov potrebuje pomoč, več kot 14 milijonov ljudi trpi lakoto.

Kolera je nalezljiva epidemična črevesna bolezen, ki jo povzroča bakterija. Glavna simptoma sta driska in bruhanje, a bolezen lahko poteka tudi brez simptomov. Nezdravljena je smrtna v 25 do 50 odstotkih. Okužba se primarno prenaša z onesnaženo pitno vodo in hrano.