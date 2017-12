Zdravnika, ki je zlorabljal telovadke, za 60 let poslali za zapahe

(Foto: Thinkstock)

Nekdanji zdravnik ameriške gimnastične reprezentance Lawrence Nassar je na sojenju v Michiganu zaradi več obtožb spolnih zlorab telovadk dobil 60 let zaporne kazni. Proti Nassarju, ki je z ameriško ekipo delal skoraj tri desetletja in na štirih olimpijskih igrah, je bilo vloženih 22 obtožnic, v sedmih je priznal krivdo.

Športnice je Nassar zlorabljal pod pretvezo zdravljenja, že 22. novembra pa se je v sedmih obtožnicah od 22 izrekel za krivega. Tri od žrtev zlorab so bile mlajše od 13 let, druge pa so štele med 13 in 15 let.

Štiriinpetdesetletni Nassar je na sodišču dejal, da je molil za žrtve in da mu je strašno žal za svoja dejanja med letoma 1998 in 2015. Olimpijske zmagovalke Aly Raisman, McKayla Maroney in Gabby Douglas so med tistimi, ki jih je Nassar zlorabil.

Pri Nassarju so med drugim na različnih elektronskih napravah našli preko 37.000 otroških pornografskih fotografij. Poleg uradnih kriminalnih preiskav Nassarja toži preko 100 žensk in deklet. Zdravniku grozi tudi dosmrtna ječa, primer naj bi se zaključil prihodnji mesec.