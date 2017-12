Zdravnika, ki sta živega novorojenčka razglasila za mrtvega, odpustili

Bolnišnica v indijski prestolnici New Delhi je zdravnika, ki sta živega novorojenčka razglasila za mrtvega, odpustila.

30. novembra sta se po poročanju BBC v zasebni bolnišnici v New Delhiju v 22. tednu nosečnosti rodila dvojčka. Zdravniki so ju razglasili za mrtva, a so starši več ur zatem, ko so bili že na poti na pogreb, ugotovili, da je eden od novorojenčkov dejansko še živ.

Incident je takoj sprožil zgražanje po vsej državi, odprl pa tudi vprašanje kvalitete precej dragega zasebnega zdravstva.

Vodstvo bolnišnice je v izjavi za javnost pojasnilo, da se s primerom intenzivno ukvarjajo. "Dogodek natančno preiskujejo neodvisni strokovnjaki iz indijske zdravstvene zbornice, smo pa že odpustili oba zdravnika," so zapisali.

V preiskavo strašljivega dogodka se je vmešala tudi vlada. Policija primer trenutno vodi kot nenaklepni umor, za kar je zagrožena kazen do sedem let zapora.

Incident je sprožil zgražanje po vsej državi. (Foto: iStock)

Med vožnjo na pogreb ugotovili, da se dojenček premika

Starši so med vožnjo na pogreb odkrili, da se v plastični vreči, v katero so zdravniki zavili domnevno mrtva nedonošenčka, eden od dvojčkov zvija in cvili. Po pripovedovanju očeta so pretreseni nemudoma odhiteli v najbližjo bolnišnico, kjer so jim povedali, da je eden od dvojčkov še vedno živ.

Novorojenček je trenutno sicer še vedno v kritičnem stanju.

To je sicer že drugi primer v Indiji, ko je bila zasebna bolnišnica okrivljena zaradi malomarnega zdravljenja. Prejšnji mesec je deklica umrla zaradi denga mrzlice, starši že tožijo bolnišnico.