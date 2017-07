Združeni arabski emirati zanikajo, da stojijo za hekerskimi napadi na Katar 

Diplomatski spor se le še bolj zapleta. (Foto: AP)

Združeni arabski emirati naj bi bili v ozadju hekerskih napadov na Katar, ki so prispevali k diplomatski krizi v Zalivu, je poročal ameriški časnik Washington Post, ki se sklicuje na ameriške obveščevalne vire.

Obveščevalne službe so minuli teden potrdile, da so visoki predstavniki vlade Združenih arabskih emiratov 23. maja govorili o tovrstnih načrtih in njihovi uresničitvi. Ni pa še znano, ali so Združeni arabski emirati hekerske napade na vladno stran izvedli sami ali so napad naročili tretji strani, navaja časnik.

Veleposlaništvo Združenih arabskih emiratov v ZDA je poročanje časnika zanikalo kot napačno. Sporočili so, da Združeni arabski emirati niso imeli nobene vloge pri hekerskih napadih in dodali, da je resnica, da Katar financira skrajneže, kot so talibani.

Zunanji minister Združenih arabskih emiratov Anwar Gargash je za BBC te informacije časnika znova zanikal.

Zanikal je tudi informacije, da naj bi Emirati in še pet drugih arabskih držav pisali krovni nogometni zvezi Fifa, da bo Katarju odvzeli pravice za gostitev nogometnega svetovnega prvenstva 2022. S švicarskega portala The Local so sporočili, da se je v soboto na lažni spletni strani, ki je posnemala njihovo, pojavila novica o tem z izjavami predsednika Fife, še navaja BBC.

Spomnimo

Maja se je na uradnih spletnih straneh katarske vlade pojavila domnevno lažna novica, v kateri je katarski voditelj, emir Tamim bin Hamad al Thani Iran označil kot islamsko velesilo in pohvalil skrajno palestinsko gibanje Hamas. Novica je vzpodbudila diplomatsko krizo v Zalivu. Savdska Arabija, Bahrajn, Združeni arabski emirati in Egipt so pred približno petimi tedni prekinili vse diplomatske stike s Katarjem in razglasili blokado države. Katarju očitajo financiranje terorizma ter tesne stike s šiitskim Iranom.

Ameriška televizija CNN je nato v začetku junija poročala, da naj bi ruski hekerji napadli spletno stran katarske tiskovne agencije in z lažnimi novicami prispevali k diplomatski krizi v Zalivu, ker naj bi bil cilj Rusije, da zaneti razhajanja med ZDA in njenimi zavezniki.