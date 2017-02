FOTO in VIDEO: Zemeljski plaz pri Kaknju zaprl edino avtocesto v BiH

Pred dnevi se je na odlagališču dnevnega kopa Vrtlište pri Kaknju sprožil večji plaz, ki je zablokiral reko Ribnico in tako ustvaril akumulacijsko jezero. Kljub naporom lokalnih oblasti, da bi vodo iz nastalega jezera preusmerili skozi odvode, je to nato po sinočnjih močnih padavinah, ki so zajele osrednjo Bosno in Hercegovino, začelo poplavljati in prebilo zemljino. Zemlja in voda sta se nato izlili na avtocesto.

"Promet je ustavljen in trenutno so ekipe na terenu. Ne moremo napovedati, kdaj se bo stanje normaliziralo," so za Radiosarajevo.ba sporočili iz Autocesta BiH. Poplavljena je tudi vzporedna regionalna cesta, voznike zato preusmerjajo na druge alternativne poti. Ekipe civilne zaščite skušajo z vrečami s peskom ustaviti in usmeriti vodni tok.

Iz premogovnika Kakanj so dejali, da je bila to "sreča v nesreči", saj je voda prodrla tam, kjer ni hiš in ljudi. "Čeprav smo več dni skušali ustaviti izlivanje vode iz akumulacije, pa je zaradi padavin vse popustilo in nažalost je voda prodrla proti avtocesti in regionalni cesti, od koder teče proti reki Bosni. Življenja niso ogrožena," so sporočili iz Rudnika črnega premoga Kakanj.

Promet na tem delu bo do nadaljnjega zaprt, oblasti pa upajo, da bodo avtocesto kmalu sanirali.