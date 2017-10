Ženskam bodo v Savdski Arabiji prihodnje leto prvič dovolili na športne dogodke na stadionih

Ženskam v Savdski Arabiji so kratene še številne druge pravice. (Foto: AP)

Savdska Arabija bo prvič v zgodovini države prihodnje leto dovolila ženskam vstop na športne dogodke na stadionih. Družine bodo lahko stadione obiskale v treh večjih mestih - Riadu, Džedi in Dammamu.

Gre za novo pravico za ženske, ki so v tej državi močno omejene s pravili. Pred mesecem so vendarle dobile dovoljenje, da bodo smele sesti za volan.

Športne objekte bodo zdaj začeli prenavljati, da bodo ustrezno pripravljeni na sprejem družin, do zdaj je bil to kraj izključno za moške. Na stadionih bodo odprli tudi restavracije in kavarne ter dodali velike ekrane, so navedli.

32-letni kronski princ Mohamed bin Salman želi modernizirati državo in s tem tudi okrepiti gospodarstvo, ki zdaj sloni na naftno industrijo. V državo želi vpeljati ''zmerni islam''. Kot je dejal, je trenutno 70 odstotkov populacije mlajše od 30 in mladi želijo življenje, v katerem je vera tolerantna.

Analitiki opozarjajo, da njegovi načrtni niso brez tveganj, saj so ga konservativci že močno kritizirali, ker je ženskam prejšnji mesec prvič dovolil na praznovanje nacionalnega praznika na stadionu v Riadu.

Kljub tem spremembam, so ženskam v tej državi še vedno prepovedane številne stvari. Upoštevati morajo stroga pravila oblačenja in nikamor ne smejo brez dovoljenja moškega varuha, ki je praviloma ali sorodnik ali mož.