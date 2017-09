Ženske v Savdski Arabiji dobile dovoljenje za vožnjo

Ženske v Savdski Arabiji so dočakale dan, ko bodo lahko brez strahu sedle za volan. (Foto: AP)

Ženske v Savdski Arabijo lahko sedejo za volan in vozijo. To je bila ena najbolj spornih točk v konzervativni državi, a kralj Salman je zdaj odločil, da lahko vozniško dovoljenje dobijo vse ženske, ki ga hočejo. Vprašanje ostaja, kako bo to videti v realnosti.

Do zdaj so bile ženske kaznovane in celo priprte, če so sedle za volan. Aktivisti za človekove pravice so več let opozarjali na to sporno določbo. Savdska Arabija je (bila) sicer edina država na svetu, kjer je veljala takšna prepoved.

Gre za del reformnega programa, po katerem so prejšnji teden ženske prvič v zgodovini te države dobile dovoljenje, da lahko vstopijo na športni stadion.

V teku so torej spremembe v rigidno konzervativni državi, kjer so jasno ločene vloge po spolu in za ženske veljajo stroga pravila obnašanja v javnosti.