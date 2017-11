Zimbabvejska vojska: predsednik Mugabe in njegova žena sta v pridržanju

Na ulicah glavnega mesta Zimbabveja so odjeknile eksplozije po tem, ko je bilo ves dan v torek zaslediti okrepljeno prisotnost vojske. (Foto: AP)

Zimbabvejski predsednik Robert Mugabe in njegova žena sta v pridržanju, je danes sporočila vojska. Pred tem so sporočili, da so predsednik in njegova družina dobro in na varnem.

Vojaška akcija v prestolnici Harare pa ne pomeni prevzema oblasti, je danes v televizijskem nagovoru zagotovil tiskovni predstavnik vojske, medtem ko se širijo bojazni, da v državi poteka vojaški udar.

V torek zvečer so iz prestolnice poročali o eksplozijah po tistem, ko je bilo podnevi videti tanke, ki so se napotili proti njej, na ulicah Harareja pa je bilo videti znatno okrepljeno prisotnost vojske.

Potem ko je vojska zasedla sedež državne televizije ZBC, je tiskovni predstavnik vojske danes v nagovoru zagotovil, da je predsedniku Mugabeju in njegovi družini zagotovljena varnost, saj so tarča vojske "kriminalci okoli Mugabeja", ki povzročajo družbeno in gospodarsko trpljenje.

"Takoj, ko bomo končali nalogo, pričakujemo, da se bodo razmere normalizirale," je dejal.

Močno obstreljevanje je bilo slišati tudi na državni televiziji ZBC, ki jo je nato zasedla vojska. Namesto poročil so nato predvajali video posnetke. Mugabe se sicer doslej še ni oglasil.

Napetosti v Zimbabveju so naraščale od minulega tedna, ko je 93-letni Mugabe odstavil podpredsednika Emmersona Mnangagwo, ki je veljal za njegovega morebitnega naslednika.

Constantino Chiwenga, predstavnik vojske Zimbabveja. (Foto: AP)

V ponedeljek je visok general Constantino Chiwenga, tesen zaveznik Mnangagwe, opozoril Mugabeja, da bo posredovala vojska, če bo predsednik nadaljeval z izključevanjem bivših borcev za osvoboditev, ki podpirajo odstavljenega podpredsednika. "Čiščenje v stranki se mora končati," je opozoril general, obkrožen z visokimi vojaškimi predstavniki.

Mugabejeva stranka Zanu-PF je v torek sporočila, da ne bodo popustili pod pritiski, izjavo generala pa so označili za "izdajalsko ravnanje".

Mnangagwa je bil v minulih mesecih vse bolj v konfliktu z Mugabejevo soprogo Grace Mugabe, ki vse bolj velja za naslednico ostarelega predsednika, ki se oklepa oblasti.