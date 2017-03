Šokantni posnetki razkrivajo kruto ravnanje z izvoženo živino iz Evrope

Organizaciji Animals International (AI) in Tierschutzbund Zurich/Animal Welfare Foundation sta med lanskim junijem in letošnjim februarjem izvedli prelomno osemmesečno preiskavo, v okviru katere sta dokumentirali grozljivo obravnavo evropske živine, zlasti goveda in ovac, med prevozom preko Evrope do končnih destinacij v Turčiji, Libanonu, Jordaniji, Izraelu, Palestini in Egiptu, ter ob zakolu v teh deželah.

Šokantni posnetki (pozor, vsebina je zelo nazorna!) kažejo prevoz in metode zakola, običajne v teh državah uvoznicah, ki kršijo tako evropsko zakonodajo kot tudi mednarodne standarde.

Prestrašene evropske bike v turških klavnicah popolnoma zavestne dvignejo privezane za eno od zadnjih nog, preden jim prerežejo vratove. (Foto: Animals International )

Poziv Evropski komisiji, naj ukine izvoz živih živali

Preiskava je omenjeni organizaciji spodbudila, da združita moči z Eurogroup for Animals in njenimi člani po celi Evropi v pozivu Evropski komisiji, naj postopno ukine izvoz živih živali in aktivno podpre prehod na trgovanje izključno z mesom.

Več kot dva milijona glav živine in ovac vsako leto po morju in cestah izvozijo v Turčijo, na Bližnji vzhod in v Severno Afriko, čeprav v teh ciljnih državah nimajo zakonov, ki bi zaščitili živali pred krutim ravnanjem.

"Ta preiskava razkriva skrajno neuspešno izvajanje nadzora izvoza živih živali s strani uradnikov Evropske unije. V Evropi vzrejene živali se prevaža na načine, ki kršijo uredbe Evropske unije. Podvržene so grozljivim praksam zakola, ki kršijo mednarodne sporazume," je povedal direktor Animals International za EU Gabriel Paun in dodal, da "bodo kmetje Evropske unije in celotna skupnost zgroženi ob pogledu na ravnanje z živalmi, ki so bile vzrejene v Evropi."

Posnetki, ki so jih pridobili, razkrivajo:



- prestrašene evropske bike v turških klavnicah, ki jih popolnoma zavestne dvignejo privezane za eno od zadnjih nog, preden jim prerežejo vratove,

- kako evropsko govedo v Libanonu mučijo z električnimi palicami, nato pa ga dvignejo v zrak in zakoljejo,

- prestrašene evropske bike na področju Palestine, ki jih kruto zvežejo z vrvmi in jim pri polni zavesti prerežejo vratove

- celoten obseg mučenja evropskih živali v zabojih za zakol na področju Turčije, Palestine in Egipta,

- dodatno so dokumentirali tudi kruto ravnanje in klanje ovac na področjih Palestine in v Jordaniji.

Dokazi, ki so jih zbrali med transportom, vključujejo:

- utrujene živali, ki so prispele v evropska pristanišča, kjer jih delavci rutinsko in v naglici silijo, da se premikajo po rampah navzgor, pri čemer uporabljajo električne palice,

- lačna mlada teleta, ki so ji na silo odstavili, kličejo svojo mamo,

- izčrpano in skoraj nerazpoznavno živino, popolnoma prekrito z iztrebki, ki so jo raztovorili v Turčiji.

Izčrpano in skoraj nerazpoznavno živino so - popolnoma prekrito z iztrebki - raztovorili v Turčiji. (Foto: Animals International )

'Prav nobenega opravičila ni, da živalim povzročamo nepotrebno trpljenje'

"Sodišče Evropske unije je odločilo, da Uredba Sveta (ES) o zaščiti živali med prevozom velja tudi zunaj meja Evropske unije, dokler živali ne prispejo na cilj. Vendar pa se te odločitve sodišča ne spoštuje in živali se še naprej izvaža v groznih pogojih. /.../ To ni samo protizakonito, temveč tudi nemoralno in nepotrebno, saj vse naštete države prav tako uvažajo velike količine ohlajenega in zmrznjenega mesa. Prav nobenega opravičila ni za to, da živalim povzročamo nepotrebno trpljenje, ko jih prevažamo žive," je povedala Reineke Hameleers, direktorica organizacije Eurogroup for Animal.

Dokazno gradivo bodo predložili Evropski komisiji in ministrom Evropske unije. Vključevalo bo dokaze za slabo ravnanje in nehumani zakol evropskih živali, ki so bile izvožene iz Francije, Irske, Romunije, Litve, Madžarske, Belgije, Češke, Portugalske in Španije v tretje države.



"Etične in uredbene kršitve, povezane s trgovino z živalmi, se začnejo že preden živali prispejo v države uvoznice. Tam trenutno ni zahtevano, da bi bil na plovilu, ki zapušča EU in na katerem se prevažajo žive živali, prisoten veterinar. Tako je na tisoče živali tudi do 10 dni brez veterinarske oskrbe, izpostavljeno okolju z visoko stopnjo tveganja,"pa je povedala Iris Baumgärtner, direktorica organizacije TSB|AWF. "Treba si je le predstavljati na tisoče živali, zaprtih na ladji – ki ni zasnovana za prevoz živali – ki se premetavajo na divjem morju, da bi razumeli, kaj je tako zelo narobe s to trgovino," je dodala.

Organizacije pozivajo Evropsko komisijo, naj postopno ukine izvoz živih živali in aktivno podpre prehod na trgovanje izključno z mesom. (Foto: Animals International )

K čemu pozivajo?

Animals International, TSB|AWF, Eurogroup for Animals, in Društvo za zaščito živali Ljubljana Evropsko komisijo in relevantne izvozne države članice pozivajo, da nemudoma:

1. Razvijejo strategijo EU z učinkovitimi spodbudami za postopno odpravo vseh prevozov živih živali in nadomeščanje le-teh s prevozom mesa in mesnih izdelkov.

2. Še pred spremembo pravil izvedejo vse potrebne postopke za zmanjšanje transportnega časa živih živali, ki se izvažajo v države izven Evropske unije, v skladu z zavezujočo odločitvijo Evropskega sodišča, kot tudi s standardi, ki jih je določila Svetovna organizacija za zdravje živali (World Organization for Animal Health - OIE) glede pogojev za zakol živali.

Eurogroup for Animals je lani zagnala kampanjo "Stop the trucks", ki opozarja na problematiko prevoza živih živali. Pridružilo se ji je tudi Društvo za zaščito živali Ljubljana.

3. Odgovorijo na zahtevo kar 90 % vseh prebivalcev Evropske unije (raziskava Eurobarometra) in izdajo standarde za dobrobit živali, ki naj bodo prepoznani po vsem svetu, ter jih spodbujajo na mednarodni ravni.

4. Zagotovijo izvajanje in uveljavljanje Uredbe Sveta (ES) 1/2005 v povezavi s prevozom po cestah in po morju.

5. Zagotovijo spremstvo uradnih veterinarjev pri prevozu živih živali po morju.

6. Uvedejo regulacijski sistem (kot se ta uporablja v avstralski industriji izvoza živih živali), ki evropskim izvoznikom živih živali nalaga zakonsko odgovornost, da zagotavljajo upoštevanje mednarodnih standardov pri vergah dobave v državah uvoznicah. Ta sistem bi omogočil nadzor nad gibanjem živine z namenom sledenja živalim od izhodiščne točke do zakola.

7. Zahtevajo obvezno poročanje glede bolezni oziroma poškodb in poginov na ladjah ter javno razkritje teh podatkov.