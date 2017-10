Življenja, ki jih je uničil: to so ljudje, ki so umrli, ko se je kockar in špekulant odločil postati morilec

Svojci in prijatelji, ki žalujejo za življenji, izgubljenimi med strelskim napadom Stephena Paddocka na glasbeni pripreditvi v ameriškem Las Vegasu, z zapisi na družbenih omrežjih razkrivajo, kdo so bile žrtve strelca, ki sicer ni imel težav z zakonom, preživljal pa se je kot kockar in borzni špekulant.

Med mrtvimi je policist Charleston Hartfield iz Las Vegasa, ki je imel prost večer. Prijatelji so medijem razkrili, da je bil vojni veteran, v prostem času pa je treniral lokalno mladinsko nogometno ekipo.

Umrl je tudi 29-letni Sonny Melton iz Tenneseeja. Ustreljen je bil v hrbet medtem ko je pred streli ščitil soprogo.

Denise Burditus je na festival prišla iz West Virginie v spremstvu soproga Tonyja. Ta je kasneje na Facebooku zapisal, da je umrla v njegovem naročju. Bila je mati dveh otrok, v kratkem bi postala tudi babica.

Sandy Casey je bila učiteljica otrok s posebnimi potrebami iz Kalifornije. Na prireditvi je bila z zaročencem. Njeni kolegi so jo opisali kot predano učiteljico, ki je s svojim pristopom spreminjala življenja svojih učencev in njihovih družin.

28-letni Chris Roybal se je pred kratkim vrnil iz nevarnega Afganistana in umrl v Las Vegasu. na prireditvi je bil z mamo, ki je strelski napad preživela. S tem, da je njen sin mrtev, se nikakor ne more sprijazniti: "Šel je na bojišče in preživel, potem pa umrl na navadnem koncertu."

Thomas Day iz Kalifornije se je preživljal z gradbeništvom. Na koncert je prišel v družbi svojih štirih otrok, ki so napad na srečo preživeli, njegova družina je medijem povedala, da je bil "najboljši oče na svetu".

35-letna Hannah Ahlers je bila strastna padalka, predana mama in žena. "Bila je lepotica - navzven in navznoter," je medijem povedal družinski prijatelj.

Angie Gomez je bila navijačica iz Riversida v Kaliforniji.

52-letna Dana Gardner je bila javna uslužbenka v San Bernardinu. za okrožje je delala 26 let in bila med sodelavci in lokalnimi prebivalci znana kot oseba, ki se spozna na svoje področje.

Tudi John Phippen iz Kalifornije je umrl v grozljivem napadu. Ustreljen je bil v hrbet. Njegov sin Travis je bil ustreljen v roko in je na srečo preživel.

Med mrtvimi je policistka Rachael Parker. (Foto: AP)

Umrla je tudi policistka Rachael Parker. 33-letnica je delala na policijski postaji Manhattan Beach, v prostem času pa je bila prostovoljka v domu za ostarele.

Alaska Dispatch News je poročal, da sta med mrtvimi tudi dve osebi z Aljaske. Prvi naj bi bil 25-letni ribič Adrian Murfitt, ki je bil na festivalu s prijatelji, druga pa 49-letna Dorene Anderson, ki je na prireditev peljala svoje otroke.

Med mrtvimi naj bi bile tudi tri osebe iz Kanade, med njimi 23-letni mehanik Jordan McIldoon, ki je bil na prireditvi z dekletom in 34-letna voznica avtobusa in mati štirih otrok Jessica Klymchuk.