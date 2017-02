Zlati medved Berlinala za film On Body And Soul režiserke Ildiko Enyedi

Zlati medved je romal v roke madžarske režiserke Ildike Enyedi. (Foto: AP)

Madžarska režiserka Ildika Enyedi je na 67. Berlinalu navdušila s filmom On Body And Soul (O telesu in duhu) in domov odnesla Zlatega medveda. Srebrni je za režijo odšel v roke Akiju Kaurismäkiju za film Toivon tuolla puolen (Druga stran upanja), veliko nagrado žirije pa je prejel film Felicite (Sreča) francosko-senegalskega avtorja Alaina Gomisa.

Žirija Berlinala, ki ji je predsedoval slavni režiser Paul Verhoeven, se je v madžarski film On Body And Soul (v madžarščini Teströl es lelekröl) 'zaljubila' ne le zato, ker ga določa izjemna obrtniška spretnost, temveč ker nas opominja na besedo, ki jo uporabljamo preredko - sočutje, je zapisala žirija.

Film razumeš le, če si človek dobrega srca

Režiserka je ob prevzemu nagrade povedala, da so si želeli ustvariti preprost film, ki pa ga je mogoče razumeti zgolj, če si človek dobrega srca. Povedala je, da so vsi člani ekipe verjeli vanj, hvaležna pa je, da je naletel tudi na dober odziv pri občinstvu, kar se ji zdi najbolj pomembno.

Srebrni medved za režijo je šel priznanemu finskemu režiserju Akiju Kaurismäkiju za film Toivon tuolla puolen (Druga stran upanja). Režiser je bil redkobeseden, nagrado je prevzel kar na sedežu, na oder se ni povzpel. Za nagrado se je vsem zgolj lepo zahvalil.

Velika nagrada žirije je šla filmu francosko-senegalskega avtorja Alaina Gomisa, ki je ob prevzemu srebrnega medveda povedal, da film Felicite (Sreča) govori o tem, da smo vsi ljudje in smo čudoviti ter se moramo imeti radi, kakršni smo.

Srebrni medved, poimenovan po Alfredu Bauerju, za igrani film, ki odpira nova obzorja, je prejel poljski film Pokot (Živalska sled) režiserke Agnieszke Holland. Režiserka je ob prevzemu nagrade povedala, da živimo v težkih časih in zato potrebujemo pogumne filme, ki se dotikajo za naš planet pomembnih tem.

Srebrni medved za najboljšo igralko, ki jo, kot je pisalo v utemeljitvi, ne moreš nehati gledati, je prejela Kim Minhee za vlogo v korejskem filmu Bamui haebyun-eoseo honja (Sama na plaži zvečer). Srebrni medved za najboljšega igralca pa je šel v roke avstrijskemu igralcu Georgu Friedrichu za vlogo v filmu Helle Nächte (Svetle noči).

Za najboljši scenarij sta si srebrnega medveda prislužila Sebastian Leliu in Gonzalo Mazi za film Una mujer fantastica (Fantastična ženska).

Častni zlati medved v roke italijanski kostumografki

Podelili so tudi nekaj nagrad neodvisnih žirij. Nagrado za najboljši prvenec GWFF, vredno 50.000 evrov, je prejel film Estiu 1993 (Poletje 1993) v režiji Carle Simon.

Med kratkimi filmi je slavil Cidade pequena (Malo mesto) v režiji Dioga Coste Amaranteja, prvič letos pa so, v prepričanju, da dokumentarci gradijo mostove med ljudmi, podelili nagrado glashütte za to zvrst, vredno 50.000 evrov. Prejel jo je film Istiyad ashbah (Lov na duhove) v režiji Raeda Andonija.

Častnega zlatega medveda za izjemen prispevek kinematografiji je prejela italijanska kostumografka, producentka in scenografka Milena Canonero, siceršnja dobitnica štirih oskarjev za kostumografijo.

Kljub nocojšnji podelitvi nagrad bo Berlinale potekal še v nedeljo. Skupaj bo v sklopu festivala prikazanih okoli 400 filmov. Letošnjo izdajo zaznamujejo filmi s temami o pogumu in optimizmu, v katerih je veliko humorja.