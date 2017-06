ZN: Leta 2050 bo na svetu skoraj deset milijard ljudi

Število ljudi se bo do leta 2050 predvidoma povečalo na 10 milijard. (Foto: iStock)

V zgolj treh desetletjih naj bi se po napovedih Združenih narodov število ljudi na našem planetu povečalo iz 7,5 milijarde na skoraj 9,8 milijarde ljudi. Najbolj se bo število prebivalcev povečalo v Afriki, kjer se bo s trenutnih 1,3 milijarde povečalo na 2,5 milijarde ljudi.

Do leta 2100 pa se bo število prebivalcev na črni celini povečalo še za dve milijardi na 4,5 milijarde. Takrat bo na svetu živelo predvidoma 11,2 milijarde Zemljanov. ZN so pri svoji oceni predvidevali, da se bo v prihodnosti zmanjševalo število otrok na žensko.

Na leto naj bi svetovno prebivalstvo naraslo za približno 83 milijonov.

Indija, ki je trenutno z 1,3 milijarde ljudmi po številu prebivalcev v državi na drugem mestu, naj bi do leta 2024 prehitela Kitajsko, ki ima 1,4 milijarde prebivalcev. Najhitreje se sicer število prebivalcev veča v Nigeriji.

Število ljudi, starejših od 60 let naj bi se do leta 2050 več kot podvojilo in več kot potrojilo do leta 2010.

Ob tem so v Fundaciji za svetovno prebivalstvo (DSW) s sedežem v Nemčiji posvarili pred velikim povečanjem števila rojstva, če države ne bodo namenile dovolj sredstev za načrtovanje rojstev, pri čemer so izpostavili ukrepe ameriške administracije.

Ena od prvih odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa je bila, da bodo ZDA tujim organizacijam odobrile razvojno pomoč samo v primeru, če se ne ukvarjajo s svetovanjem o umetni prekinitvi nosečnosti ali jo zagovarjajo.