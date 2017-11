Znane Francozinje napovedale boj proti spolnemu nasilju. Vsaka druga žrtev spolnega nadlegovanja

Poziv, ki je bil v soboto zvečer objavljen na spletu in v francoskem časniku Journal de Dimanche, so med drugim podpisale režiserka Agnes Jaoui, pisateljica Marie Darrieussecq, pevka Imany in igralka Zabou Breitman. Naslovile so ga na predsednika države Emmanuela Macrona, v njem pa zahtevajo tudi podvojitev objektov za pomoč zlorabljenim ženskam.

Francozinje so svoje zahteve izdale kot odziv na poplavo prijav spolnega nadlegovanja v Franciji. Prijave so se začele potem, ko so se v javnosti oktobra letos pojavile obtožbe o spolnem nadlegovanju in zlorabah, ki jih je zakrivil holywoodski mogotec Harvey Weinstein. Senca spolnega nasilja in nadlegovanja se iz Hollywooda po odmevnih primerih vse bolj seli tudi nad politiko. Potem ko so obtožbe že prejšnji teden odnesle britanskega ministra za obrambo Michaela Fallona, je v soboto zaradi spolnega nadlegovanja odstopil tudi minister v škotski regionalni vladi Mark MacDonald. Prav tako so ženske glasno spregovorile tudi o nadlegovanju v Evropskem parlamentu. Najmanj deset poslank naj bi namreč bilo žrtev spolnih zlorab.

Fotografija s protesta v Marseillu, 29. oktobra letos. (Foto: AP)

Žrtve spolnega nasilja v Franciji so pred dnevi na spletu začele deliti svoje izkušnje z uporabo oznake "BalanceTonPorc" oziroma v dobesednem prevodu - "razkrij svojega prašiča". Z njo pozivajo k javni prijavi nadlegovalcev. Francoska platforma je posledica prve kampanje na družbenih omrežjih, ki se je pod oznako #MeToo (tudi jaz) oktobra začela po razkritju spolnih zlorab, ki jih je zagrešil Weinstein.

Mirni protest kot glas vseh zlorabljenih žensk

Okoli 10.000 žensk je v soboto izrazilo svoje ogorčenje nad odnosom države do spolnih zlorab nad ženskami na mirnem protestu, ki je potekal v podporo kruto zlorabljeni in ubiti Alexii Daval.

"Mnoge ženske več ne morejo na shode, da bi razkrinkale svoje rablje. Zato smo me njihov glas," so po poročanju Telegrapha v poziv zapisale znane Francozinje.

Macron se zaenkrat še ni odzval, se je pa na poziv javno odzvala državna sekretarka za enakost spolov Marlène Schiappa. Francoski medij Journal de Dimanche piše, da je v nedeljo v televizijskem intervjuju ženskam zagotovila, da že pišejo nov zakon proti seksističnemu in spolnemu nasilju. "Po vsej državi potekajo tudi kampanje o ozaveščanju o spolnem nasilju, predsednik Macron pa se je že zavzel za žrtve," je v oddaji še povedala Schiappova.

Anketa inštituta Odoxa je pokazala, da je spolno nadlegovanje vsaj enkrat v življenju doživelo kar 53 odstotkov Francozinj.