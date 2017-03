Znanstveniki odkrili nove najstarejše dokaze o življenju na Zemlji: Začelo se je veliko prej, kot smo mislili

Kako nastane življenje na novem planetu? Očitno že zelo kmalu po nastanku planeta, ugotavljajo britanski znanstveniki. (Foto: NASA/W. Stenzel)

Britanski znanstveniki ne morejo skriti navdušenja nad svojo zadnjo ugotovitvijo glede dokazov o začetku življenja na Zemlji. Kot pravijo, so našli fosile, ki bi lahko bili prvi živi organizmi na tem planetu. Odkrili so jih v plasti kamnin na območju kanadskega Quebeca, po strukturi pa naj bi bili podobni sedanjim mikrobom.

Znanstveniki so svoje odkritje javnosti razkrili v znanstveni reviji Nature. Matthew Dodd z britanske ustanove University College London, ki je analiziral dane strukture, v članku trdi, da odkritje prinaša nove odgovore o izvoru življenja na našem planetu. Če so do zdaj najstarejši dokazi o začetkih življenja, ki so jih odkrili v Avstraliji, segali 3,4 milijarde let nazaj, bi bili lahko na novo odkriti dokazi celo do pol milijarde let starejši. Njihov nastanek bi lahko segal nekje od 3,7 do celo 4,28 milijarde let nazaj. Fosilne strukture so našli v kremenovih slojih, v pasu kamnin, ki ga imenujejo Nuvvuagittuq Supracrustal Belt (NSB). NSB je del starodavnega morskega dna, vsebuje pa nekaj najstarejših znanosti poznanih vulkanskih in sedimentnih kamnin.

Hematitne cevke naj bi bili najstarejši dokazi o začetku življenja na Zemlji. Stari naj bi bili najmanj 3,7 in največ 4,28 milijarde let. (Foto: Matthew Dodd/UCL)

Ti domnevno najstarejši mikroorganizmi na planetu so veliki desetino širine človeškega lasu, vsebujejo pa precejšnjo količino hematita – enega od mineralov železovega oksida.

Znanstveniki po poročanju BBC verjamejo, da bo odkritje pomagalo pri iskanju odgovorov na vprašanja, od kod prihajamo in zakaj smo tukaj.

Najbolj razburljivo je dognanje, da se je življenje začelo tako kmalu po nastanku planeta

Kot pravi Dodd, je najbolj razburljivo to, da se je življenje začelo že v zgodnji fazi razvoja planeta. To, da se lahko življenje razvije tako hitro, nas spet vrača k razburljivi misli, da v vesolju nismo sami, pravi. Če je res tako enostavno, potem lahko še bolj verjamemo v to, da obstajajo živi organizmi tudi na drugih planetih. "Menda Zemlja res ni edini takšen primer." "Naše odkritje podpira teorijo, da se je življenje razvilo iz vročega morskega dna kmalu po formaciji planeta," pravi.

Doddov univerzitetni kolega, profesor Dominic Papineau, pravi, da izvor odkritih struktur ni popolnoma razumljiv, čeprav smo jih našli na Zemlji. "V resnici še ne vemo, na kakšen način lahko organske snovi tvorijo takšne strukture," pojasnjuje.