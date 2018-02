Znanstveniki ugotovili, da antidepresivi res pomagajo

Dilema o tem, ali antidepresivi zares pomagajo, je očitno rešena. Znanstveniki so dlje časa spremljali 120.000 ljudi, ki so jemali 21 najbolj pogosto predpisanih antidepresivov. In ugotovili so, da ta zdravila res pomagajo, kar je dobra novica, saj je tudi pri nas depresija v porastu.