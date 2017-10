FOTO in VIDEO: Zoglenela Kalifornija: požari zahtevali 42 življenj, 7000 uničenih domov in 850 milijonov evrov škode

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Požari, ki so ta mesec prizadeli sever Kalifornije, so povzročili za najmanj milijardo dolarjev (850 milijonov evrov) škode ter uničili skoraj 7000 stavb in domov. Obe številki se bosta najverjetneje še povišali.

V oklepu ognjenih zubljev je umrlo najmanj 42 ljudi, v Los Angelesu so v četrtek našli zoglenelo moško truplo, ki ga še niso identificirali. . Gre za najhujšo serijo požarov v ameriški zgodovini, opozarjajo strokovnjaki.

Predstavnik zavarovalniškega združenja Dave Jones je povedal, da je do zdaj zavarovalniške zahtevke vložilo šele osem največjih zavarovalnic z območja, ki je bilo najhuje prizadeto. Ocena škoda je zato le približna in bo zagotovo še narasla.

Kalifornijski oddelek za gasilstvo in preventivo pred požari je ocenil, da je bilo v požarih uničenih že okrog 6900 domov. Gasilc Daniel Berlant je dejal, da je večina hiš zgorela v noči z 8. na 9. oktober, ko so požari izbruhnili severno od San Francisca. "Večina pogorelih stavb je stanovanjskih hiš, a vmes je bilo tudi nekaj trgovin, skednjev in lop," je dodal za ABC News.

Evakuirali skoraj 100.000 ljudi

22 od 42 smrtnih žrtev je iz okrožja Sonoma, kjer se s tako uničujočo naravno katastrofo niso soočili že dolgo. Leta 1933 je v Los Angelesu v požaru umrlo 29 ljudi, eden bolj grozljivih požarov je bil tudi tisti iz leta 1991, ko je v Oaklandu umrlo 25 oseb. Upoštevajoč inflacijo je prav ta katastrofa tudi povzročila največ škode, danes bi na primer znašala slabe tri milijarde dolarjev (2,5 milijona evrov). Uničil je skoraj polovico vseh domov in drugih stavb.

Kalifornijski guverner Jerry Brown je v sredo izpostavil, da bo potrebno pospešiti napore za preprečitev gozdnih požarov v tem delu države. Še vedno se namreč 15.000 ljudi od skupno 100.000, ki so jih morali evakuirati, ne more vrniti v domače hiše. Težavo imajo predvsem vinarji, saj bodo morali degustacijske sobe preseliti drugam, kar jim bo povzročilo velike stroške.

Kalifornijski gasilci se medtem borijo s požari blizu Santa Cruza. Ogenj še vedno ogroža več kot 300 hiš, med gašenjem pa so se poškodovali številni gasilci.