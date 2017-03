Zoper Indonezijko in Vietnamko vložena obtožnica, če bosta spoznani za krivi, jima grozi smrt z obešanjem

Malezijsko sodišče je uradno vložilo obtožnico za 28-letno Vietnamko Doan Thi Huong in 25-letno Indonezijko Siti Aisyah, domnevni napadalki na polbrata severnokorejskega diktatorja Kim Džong Una, Kim Džong Nama, ki je umrl pred dvema tednoma po napadu z živčnim bojnim plinom na osrednjem malezijskem letališču v prestolnici Kuala Lumpur.

Obe ženski sta obtoženi umora in jima v primeru, da ju bodo spoznali za krivi, grozi smrtna kazen z obešanjem.

Osumljenki sta na sodišče prišli v neprebojnih jopičih in v lisicah, za njuno varnost so skrbeli pripadniki posebnih policijskih enot. V primeru, da ju bodo spoznali za krivi, jima grozi smrtna kazen z obešanjem.

Ko so jima prebrali obtožnici, je Huongova v angleščini odgovorila: "Razumem, ampak nisem kriva."

Ženski sta na sodišče prišli močno zastraženi, v lisicajh in neprebojnih jopičih. (Foto: AP)

Obe ženski vztrajata, da sta mislili, da sodelujeta pri televizijski potegavščini. Aisyahinova je v soboto oblastem povedala, da so ji za sodelovanje pri napadu ponudili plačilo 400 ringitov (85 dolarjev), Huongova pa je dejala, da so jo v umor Kima vpletli pod pretvezo.

Malezijske oblasti so po umoru Kima aretirale tudi 46-letnega Ri Jong-Chola iz Severne Koreje, vendar iz malezijskega tožilstva zanj niso sporočili, če bo obtožen. Malezijska policija še vedno išče skupno sedem državljanov Severne Koreje, ki naj bi bili povezani z napadom; med njimi je tudi diplomat, ki je bil zaposlen na severnokorejskem veleposlaništvu v Kuala Lumpurju.

Siti Aisyah (levo) in Doan Thi Huong (desno) (Foto: AP)

Kim Džong Nam je umrl 13. februarja po napadu na letališču v Kuala Lumpurju, kjer je čakal na let za Macao. Glede na posnetke nadzornih kamer sta se 45-letniku od zadaj približali ženski in mu nekaj nanesli na obraz. Malo pozneje je Kim poiskal pomoč pri letališkem osebju, ki ga je napotilo na oddelek za medicinsko pomoč. Še preden je od tam prispel v bolnišnico, je doživel napad in umrl.

Ženski se bosta na sodišču znova pojavili 13. aprila.