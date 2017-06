Žrtev napada v Londonu se bodo spomnili z minuto molka

(Foto: AP)

V Veliki Britaniji se bodo danes z minuto molka spomnili žrtev sobotnega terorističnega napada, v katerem je bilo ubitih sedem ljudi, ranjenih pa skoraj 50. Britanska vlada je sporočila, da bo minuta molka ob 11. uri (ob 12. uri po srednjeevropskem času).

V soboto zvečer je trojica napadalcev z vozilom zapeljala v pešce na Londonskem mostu in nato z noži na tržnici Borough napadla mimoidoče. Ubili so sedem ljudi, 48 so jih ranili. Med smrtnimi žrtvami sta bila med drugim kanadska državljanka in francoski državljan. Policija je napadalce ustrelila. Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Islamska država.

Intenzivna preiskava po napadu se nadaljuje. Policija je do zdaj priprla 12 ljudi - pet moških in sedem žensk, starih med 19 in 60 let. Napadalce so že identificirali, vendar njihove identitete še ne želijo objaviti. Po poročanju medijev naj bi eden od napadalcev glede na dokumente, ki jih je imel pri sebi, živel na Irskem. Drugi pa naj bi v okolici, v kateri je živel, prepričeval otroke v spreobrnjenje v islam in naj bi bil znan policiji.

Britanske stranke so zaradi napada v nedeljo prekinile kampanjo pred četrtkovimi parlamentarnimi volitvami, v ponedeljek pa so jo nadaljevale.

Napad v Londonu se je zgodil le 12 dni po samomorilskem napadu na koncertu v Manchestru, v katerem je bilo ubitih 22 ljudi.