Žrtev posilstva stopila v bran sodnici, ki je okrcala njeno pijansko vedenje

Pijansko vedenje ženske spravlja v nevarnost, da postanejo žrtve posiljevalcev, je ob izreku šestletne zaporne kazni za posilstvo povedala britanska sodnica Lindsey Kushner. In razburila javnost. Kriviti žrtve za zločine posiljevalcev je neprimerno in neokusno, so sodnici sporočile številne nevladne organizacije. Nato pa je sodnici v bran stopila kar žrtev. Odpovedala se je anonimnosti in javnosti sporočila - sodnica ima prav.