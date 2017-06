Žrtve pakistanske nesreče v bolnišnici tudi z 80-odstotnimi opeklinami, mrtvih najmanj 153 ljudi

V Pakistanu je v hudem požaru umrlo najmanj 153 ljudi, potem ko je eksplodirala cisterna z gorivom na cesti blizu mesta Bahawalpur na vzhodu države. Ljudje so zgoreli, vsaj 12 jih je hudo ranjenih.

Nesreča se je zgodila v nedeljo zjutraj, veliko število ljudi se je zbralo okrog gorečega vozila, reševalci so nato morali reševati še njih. Posnetki kažejo, da so očividci nesreče hodili mimo opečenih in zoglenelih trupel, ki so ležala ob cesti.

Gasilci so se več ur bojevali z ognjem, da bi pogasili goreče motocikle in druga vozila na avtocesti.

Al Jazeera poroča, da je večina žrtev lokalnih prebivalcev, ki so poskušali pobrati gorivo iz cisterne, preden je ta eksplodirala.

Analitiki pravijo, da jih reakcija množice ne preseneča, saj v Pakistanu vlada hudo pomanjkanje goriva, tudi revščina je izredno velika.

"Če greste v predele Bahawalpurja ... revščina je na trenutke tudi do 65-odstotna," je dejal novinar GEO TV iz Lahoreja Sabir Shah. "Drugega se v teh razmerah niti ne more pričakovati, ljudje si bodo pač poskušali nabrati zaloge goriva, če se ponudi priložnost za to. Bencin uporabljajo tudi kot kuhinjsko gorivo."

Tovornjak se je spremenil v ognjeno kroglo, plameni so požirali vse pred seboj. (Foto: AP)

'Ogromna ognjena krogla'

Podrobnosti same nesreče še niso znane, nekatere priče pa namigujejo, da se je zgodila zaradi počene pnevmatike na vozilu.

Lokalni policijski načelnik Raja Riffat je povedal: "Ko je cisterna eksplodirala, so tja navalili lokalni prebivalci z vedri in drugimi posodami, tam je bilo ogromno ljudi, ki so poskušali nabrati čim več goriva," je povedal za AFP.

Nesreča se je sicer zgodila na precej obljudeni avtocesti, eni glavnih logističnih poti, kjer prevažajo zaloge hrane. Ljudi so izjemno hitro zajeli plameni, nobene možnosti za pobeg niso imeli, ko se je začel ognjeni pekel. Večina trupel je dobesedno zoglenelih, neprepoznavna so.

Zdravnik iz bližnje manjše bolnišnice je dejal, da so k njim pripeljali več kot 100 ranjenih, nekateri imajo tudi do 80-odstotne opekline, te so odpeljali naprej v večje bolnišnice v Multan in Bahawalpur.

Med mrtvimi in ranjenimi so tudi otroci, je povedal zdravnik Mohamed Ahmed.

Minister Rana Sanaullah je povedal, da poskušajo trupla identificirati z DNK testi.

Voznik cisterne je nesrečo preživel, odpeljali so ga v pripor.

Pakistanski premier Nawaz Sharif je po nesreči izrazil sožalje in ukazal natančno preiskavo dogodka. Obljubil je, da bo poskrbel za ranjene. "Dobili bodo najboljšo zdravniško oskrbo," je dejal.