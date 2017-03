Pogumen policist, prijazna učiteljica, osamljen upokojenec in ljubitelj glasbe. To so žrtve londonskega skrajneža

Teroristični napad v bližini britanskega parlamenta je poleg življenja napadalca Khalida Masooda, ki ga je ustrelila policija, zahteval štiri smrtne žrtve, ranjenih pa je najmanj 50 ljudi. Medtem ko na dan prihaja vse več podrobnosti o napadalcu, so tukaj zgodbe ljudi, ki jim je vzel življenje.

"Prvič sem v Londonu, vidim njegovo čelado in si mislim: moram se fotografirati z njim! Zato sem stopila k njemu in ga vprašala, ali se lahko. Odgovoril je: Seveda, ni problema! In bil je zelo prijazen," je o policistu Keithu Palmerju za ABC News povedala ameriška turistka Staci Martin. Pred parlamentom sta se slikala, le 45 minut pozneje je umrl. Ko je poskušal ustaviti Masoodov morilski pohod, ga je ta zabodel z nožem.

Staci je fotografijo posredovala njegovi družini, saj se je, kot pravi, počutila dolžna to storiti. Po vsej verjetnosti gre namreč za njegovo zadnjo.

In ni edina, 48-letnemu policistu Palmerju se s fotografijami in izrazi sožalja na družbenih omrežjih poklanjajo številni turisti, ki ga označujejo za resnično prijaznega človeka.

Avstralec Andrew Thorogood in njegovi hčerki so se z njim fotografirali oktobra lani. "Pogovarjali smo se precej časa, bil je zelo prijazen," je zapisal 41-letnik. "Dejal nam je, da bi z veseljem obiskal Avstralijo, in moja hčerka mu je predlagala, naj se oglasi pri nas v Alice Springsu. To se zdaj nikoli ne bo zgodilo – samo zato, ker je opravljal svoje delo in skrbel za varnost ljudi."



Tudi študenta Will Robins in Tyler Chapperley-Russell sta delila selfi, ki sta ga lani posnela s Palmerjem, ob njem pa pripisala, da je bil izjemno profesionalen in prav nič podoben "tipičnim policistom".

Pogumnemu Keithu, ki je v policijskih vrstah služil 15 let, se poklanjajo tudi številni sodelavci. Ena od njih je povedala, da ji je leta 2007 rešil življenje, ko je doživela prometno nesrečo. Na spletni strani JustGiving so za njegovo družino zbrali že več kot 600.000 funtov, metropolitanska policija pa je sporočila, da bo številko njegove značke 4157U upokojila in je ne bo predala nobenemu drugemu policistu.

Njegova družina je sporočila, da se ga bo spominjala kot čudovitega očeta in moža, ter se javnosti zahvalila za vso podporo. Visok znesek zbranih sredstev jih je povsem presenetil. "V tem trenutku jim nič ne more olajšati bolečine, a sčasoma jim bo to pomagalo," je dejal predstavnik zveze policistov Ken Marsh.

Avstralec Andrew Thorogood, njegovi hčerki in policist Keith Palmer. (Foto: AP)

75-letni Leslie je bil na poti v bolnišnico, žene in otrok ni imel



Leslie Rhodes je bil 75-letnik iz južnega Londona. Upokojeni čistilec oken naj bi bil na poti v bližnjo bolnišnico, ko ga je Masood povozil z avtomobilom. Sosedje so Leslieja opisali kot prijetnega človeka, ki je bil izjemno fit za svoja leta. Žene in otrok ni imel.

"Poznali smo ga 24 let, bil je zelo dober človek. Za vsakega bi naredil vse. To, kar se mu je zgodilo, je zločin, povsem smo v šoku," je dejal sosed Philip Williams. "Nikogar ni imel. Moja žena in hčerke so v bolnišnici sedele ob njem in mu predvajale glasbo, preden je umrl. Všeč so mu bili Queeni. Ne smeš biti sam, ko umiraš," pa je dejal drug sosed Michael Carney. "Bil je najbolj prijazen človek, kar sem jih kdaj srečal," je dodal.

Učiteljica, ki je za seboj pustila dve hčerki

43-letna Britanka španskih korenin Aysha Frade je umrla na Westminstrskem mostu, na poti do šole, kamor se je odpravila po svoji hčerki.

Učiteljica španščine na univerzi DLD v Londonu je bila po besedah sodelavcev dobra in prijazna članica osebja, ki je rada pomagala drugim. "Zelo jo bomo pogrešali," je povedala Rachel Borland. Nekdanja soseda Patricia Scotland pa jo je opisala kot dobro mamo in ženo. "Bila je zelo prijetna oseba in ljubeča mama dveh prikupnih deklic. Ne bi si mogla želeti boljše sosede," je dejala.

Kurt je bil človek, ki bi ti 'dal majico s svojega hrbta'

54-letni Kurt Cochran iz ameriškega Utaha je v Londonu praznoval 25. obletnico poroke z ženo Melisso, ki je bila v napadu huje ranjena. Njegova družina je sporočila, da so njihova srca zlomljena. "Kurt je bil dober človek in ljubeč mož," so zapisali. "Zahvaljujemo se vsem reševalnim in zdravniškim ekipam in vas prosimo, da molite za Melisso in našo družino. Zelo ga bomo pogrešali," so še dodali.

Kurt je imel v Utahu snemalni studio. "Zelo je bil predan svojemu delu in glasbeni industriji. Bil je tip človeka, ki bi ti dal majico s svojega hrbta, resnično dober človek. Tragično je, kar se mu je zgodilo," je povedal njegov prijatelj Evan Mullaly.

Melissina sestra Sara Payne-Mcfarland je na Facebooku zapisala: "Moja sestra ima zlomljeno nogo, zlomljeno rebro in ureznino na glavi. Veseli smo, da je preživela, a naša srca so zlomljena in ne bodo nikoli več ista, saj smo izgubili dragega strica, svaka in očeta. Kurt, si junak, in nikoli te ne bomo pozabili!"

Poklonil se mu je celo ameriški predsednik Donald Trump, ki je na Twitterju zapisal: "V londonskem terorističnem napadu je bil ubit velik Američan Kurt Cochran. Moje sožalje in molitev gredo njegovi družini in prijateljem."

Na dan, ko jo je hotel zasnubiti ...

Morda se bo bolj srečno končala zgodba Romunke Andree Cristea, ki je po napadu padla v reko Temzo. Pri tem se je hudo poškodovala, prestati je morala zapleteno operacijo in še vedno ni pri zavesti, a njeno stanje je stabilno, so sporočili zdravniki.

Andrea je s fantom Andreiem Burnazom v Londonu praznovala njegov rojstni dan, on pa jo je prav tega dne hotel zasnubiti. Mediji so sicer najprej poročali, da je Andrea ob napadu sama skočila v reko, da bi se rešila, a je romunski veleposlanik v Londonu Dan Mihalache za BBC povedal, da je avto, kot kaže, najprej zadel njenega fanta, nato pa še njo. Andrei ima po njegovih informacijah zlomljeno nogo.

Kot je znano, je Masood najprej na Westminstrskem mostu z avtomobilom zapeljal v skupino ljudi in jih več povozil. Britanska premierka je dejala, da je tam poškodoval 12 Britancev, tri Francoze, dva Romuna, štiri Južne Korejce, enega Nemca, Kitajca, Irca, Italijana in dva Grka. Najprej sta umrli dve osebi, nato še tretja. Nato se je z avtomobilom zaletel v ograjo parlamenta, zatem pa vdrl na območje parlamenta, kjer je zabodel še policista, preden ga je naposled le ustrelila policija.