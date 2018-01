VIDEO: Zunaj -67 stopinj, ivje na trepalnicah, zaprte šole in vrtci, kitajski turisti pa skačejo v mrzlo vodo

Tako nizkih temperatur, kot jih te dni beležijo na severovzhodu Rusije, že dolgo ne pomnijo. V mestu Tomtor na vzhodu ruske republike Jakutija oziroma Saha so namreč minuli konec tedna izmerili kar minus 65 stopinj Celzija. Mesto je sicer znano kot eno od središč mraza oziroma mrazišč na svetu, kjer so temperature velik del leta globoko pod 0 stopinj Celzija.

Temperature so se spustile na -67 stopinj Celzija. (Foto: AP)

A to ni najnižja izmerjena temperatura. V nekaterih predelih Jakutije so namreč v torek izmerili neverjetnih minus 67 stopinj Celzija. Čeprav so prebivalci navajeni na ekstremni mraz ter hodijo v šole in službe tudi pri temperaturah 40 stopinj Celzija pod lediščem, pa so tokrat šole ostale zaprte, lokalne oblasti pa so obvestile vse odrasle, naj poskrbijo, da otroci ostanejo doma.

Tako mrzlo je, da se je ljudem na trepalnicah naredilo ivje. (Foto: AP)

Konec tedna je mraz terjal dve smrtni žrtvi. Peterici se je pokvarilo vozilo, zato so se peš podali do bližnje vasi, kjer bi poiskali pomoč. Trije so pot preživeli, dva pa sta zmrznila.

Rekordno nizka temperatura, ki so jo zabeležili v tej regiji, je bila izmerjena leta 2013 v mestu Oymyakon, in sicer minus 71 stopinj Celzija.

Kitajski turisti so se podali v ledeno mrzel potok. (Foto: ENEX)

Ekstremni mraz, zaradi katerega je ljudem, ki so si upali na prosto, na trepalnicah nastalo ivje, pa ni preplašil kitajskih turistov, ki so si te zelo mrzle dni privoščili 'osvežilno' kopel, saj so se v mestu Oymyakon, ko je bilo zunaj okoli minus 50 stopinj Celzija, za nekaj sekund potopili v reko. Očitno so ocenili, da je njihovo turistično potovanje po ledenem severu vredno tveganja. Vprašanje je, ali so zaradi tega pogumni ali neumni?