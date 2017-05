Župan bi rušil sovjetske bloke. Meščani: Roke stran od naših domov

V Moskvi se je danes na ulicah zbralo več tisoč ljudi in protestiralo proti velikopoteznim urbanističnim načrtom mestnih oblasti. Župan Sergej Sobjanin namreč namerava porušiti skoraj 5000 starih sovjetskih stanovanjskih blokov in več kot milijon ljudi preseliti v novo bivališče.

Protestniki so opozarjali, da so v zvezi s temi načrti odprta številna pravna in finančna vprašanja. Mnogi se bojijo prisilne preselitve iz zelenih predelov v središču na obrobje Moskve, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Porušili naj bi pet- ali sedemnadstropne bloke, sestavljene iz montažnih betonskih plošč, s katerimi so v Sovjetski zvezi po drugi svetovni vojni reševali stanovanjsko stisko. Teh stavb se je oprijel vzdevek "hruščovke" po tedanjem sovjetskem voditelju Nikiti Hruščovu. Čeprav so slabe kakovosti, dajejo streho številnim Moskovčanom.

Protestnega shoda, ki so ga lokalne oblasti odobrile, se je po navedbah organizatorjev udeležilo 30.000 ljudi, po navedbah policije pa 8000. Med njimi sta bila tudi znana kritika ruske vladajoče politike Aleksej Navalni in Grigorij Javlinski.

"Roke stran od naših domov," je pisalo na transparentih, ki so jih nosili protestniki. "Mesto želi samo graditi in grabiti denar," je povedal aktivist Pjotr Šumacki.

Mestne oblasti trdijo, da bodo nova stanovanja večja, boljša in cenejša. Več milijard evrov vreden urbanistični program naj bi hkrati dal nov zagon gradbenemu sektorju.

Ruski predsednik Vladimir Putin je načrte sicer pozdravil, a posledični nemir v Moskvi prihaja ob zelo neugodnem času. Marca 2018 bodo namreč v Rusiji predsedniške volitve, na katerih se bo Putin najverjetneje potegoval za nov mandat.