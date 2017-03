Zvezni sodnik na Havajih blokiral nov Trumpov ukaz v zvezi s priseljevanjem

Zvezni sodnik na Havajih je danes nekaj ur pred njegovo uveljavitvijo blokiral drugi ukaz ameriškega predsednika Donalda Trumpa ukaz v zvezi s priseljevanjem.

Ukaz bi moral stopiti v veljavo danes ob 17. uri po srednjeevropskem času, uvedel pa naj bi začasno prepoved vstopa v ZDA za begunce in državljane Irana, Sudana, Sirije, Libije, Jemna iz Somalije. Trump je ukaz podpisal 6. marca, potem ko je njegov prvi podoben ukaz obtičal na sodiščih.

Med prvimi zveznimi državami, ki so sprožile tožbo zaradi novega ukaza, so bili Havaji, tožbam pa so se pridružile tudi zvezne države, ki so uspešno ustavile prvi Trumpov ukaz na sodiščih.