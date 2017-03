10-letna Bria z idejo navdušila prvega moža Tesle: Hvala za to čudovito pismo. To bomo storili!

Elon Musk, šef družbe Tesla Motors (Foto: AP)

Ni dvoma, da je Elon Musk, milijarder, šef družbe Tesla Motors, lastnik vesoljskega programa SpaceX, ustanovitelj družbe SolarCity in soustanovitelj PayPala, zelo zaposlen mož. A kaj vizionarja in odličnega poslovneža loči od povprečja? Med drugim izjemen posluh za dobre ideje, ne glede na to od koga prihajajo.

Elon Musk se je na pismo deklice na Twitterju odzval v manj kot eni uri. (Foto: AP)

“Hvala za to čudovito pismo. Zveni kot odlična ideja. To bomo storili!” je v ponedeljek na Twitterju odgovoril komaj 10-letni deklici, ki mu je v okviru šolske naloge poslala zanimivo pisemce. Bria Loveday je v njem milijarderju podala zanimiv predlog: “Opazila sem, da se vaše podjetje ne oglašuje. Hkrati opažam, da veliko ljudi na spletu objavlja doma ustvarjene promocijske spote za Teslo in moram reči, da so nekateri resnično dobri, izgledajo zelo profesionalno, hkrati pa so tudi zabavni. Menim, da bi morali izvesti natečaj za najboljši amaterski reklamni spot. Zmagovalni spot bi predvajali na televiziji in drugod.” Bria je v pismu še dodala, da bi zmagovalcu lahko za nagrado podelili eno leto brezplačnega polnjenja Teslinega vozila.

“Teslina vozila so najboljša stvar, kar jih poznam. Upam, da bom lahko tudi sama nekoč vozila ta avtomobil. Škoda, da jih ne morete prodajati tudi v Michiganu. Precej nerodno je, da se moramo odpeljati v drugo zvezno državo, da lahko dobimo ta vozila. Ko odrastem, nameravam postati političarka, in poskrbela bom, da bo vlada bolje ščitila okolje ter da bo Teslina vozila mogoče kupiti kjerkoli,” je še zapisala in zaključila pismo v upanju, da bo prejela odgovor.

V pripisu je simpatična 10-letnica še dodala, da bi bilo zelo “kul”, če bi ji poslali kakšno Teslino majico.

Pri Tesla Motors so se odzvali v pičle pol ure

Dekličin oče, Steven Loveday, je za CNN dejal, da je želela Bria pismo poslati po navadni pošti na naslov družbe v Kaliforniji, a da ji je svetoval, da je pametneje, če sporočilo pošljeta tudi po spletu. To sta tudi storila in na njuno veliko presenečenje komaj pol ure kasneje že prejela odgovor. Odzval se je eden od predstavnikov družbe, ki je potrdil, da je pismo lastnoročno predal Elonu Musku. “Minilo je manj kot eno uro. S hčero sva se vračala iz njenega treninga karateja, ko se je Elon odzval,” pojasnjuje navdušeni Loveday.

Prvi mož Tesle se je deklici zahvalil za pismo in pohvalil njeno idejo. Na koncu je potrdil, da bodo upoštevali njen nasvet in dejansko priredili natečaj. “Hvala za to čudovito pismo. Zveni kot odlična ideja. To bomo storili!”

Kaj pa majica?

Predstavniki za stike z javnostjo so ameriškim medijem potrdili, da bodo dejansko izvedli natečaj, podrobnosti pa zaenkrat še niso razkrili. Kaj pa majica? Seveda, Bria bo prejela Teslino majico, ki so jo želi, še odgovarjajo.