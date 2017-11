13 kvalitetnih frizerskih salonov na območju Ljubljane

Stranke so si enotne – dober je tisti frizer, ki upošteva želje stranke. In če ne veste, kaj bi vam najbolj pristajalo? Potem se morate prepustiti rokam izvrstnim strokovnjakom na svojem področju in se razvajati v njihovih salonih. V njihovi družbi se boste izvrstno počutili. Poskrbeli bodo za izredno kakovostne storitve striženja, barvanja in oblikovanja vaše pričeske ter poskrbeli za nego las ter lasišča.

Za vas smo preverili najbolj kvalitetne frizerske salone v Ljubljani in več kot zadovoljni vam v branje predajamo naše izkušnje. Vsekakor vam obisk prav vsakega od njih toplo priporočamo. Pričakujejo vas z novimi trendi, dodatno ponudbo in seveda z dobro voljo ter nasmehom na obrazu.

Frizerski salon Špeta

Martina Štempelj Kralj s.p.

V frizerskem salonu Špeta, lastnice salona Martine Štempelj Kralj vedo, da veliko ljudi izbere frizerja na prvi vtis. Zato se za svoje stranke vedno maksimalno potrudijo. Upoštevajo vse želje in pozorno poslušajo, ko jim opišete, kakšno pričesko bi želeli. Šele po posvetu z vami pristopijo s svojimi strokovnimi nasveti. Tako ste lahko prepričani, da boste iz salona odšli izjemno zadovoljni.

Pritegnili vas bodo z odličnim ambientom salona in ustrežljivostjo. V njihovi družbi se boste počutili sproščene in lahko vam zagotovimo, da se boste po prvem obisku še večkrat vrnili nazaj. Z veseljem vas pričakujejo, da se oglasite. Uredili vam bodo novo pričesko ali poživili vašo trenutno frizuro - vse glede na vaše želje.

Zagotovo vas lahko prepričajo s hitrim in kvalitetnim osnovnim striženjem in barvanjem las po dostopnih cenah. Za vaše lase imajo na voljo le najboljše preparate. Z njimi bo pot do lepe pričeske zelo hitra. Tako vam bodo v salonu svetovali, postrigli, barvali lase, oblikovali pričesko ter poleg tega z ustreznimi in preizkušenimi izdelki dosegli lep sijaj na negovanih laseh.

Največ novih strank se oglasi v salonu na priporočila prejšnjih zadovoljnih obiskovalk. Rezervirajte svoj termin na telefonski številki 031 370 978 in jih obiščite na Tacenski cesti 120 v Ljubljani. Z veseljem vas pričakujejo z novimi idejami za vaše lase.

Frizerski salon HairCity

Gašper Kramar s.p.

V salonu HairCity so trdno prepričani, da se morata stranka in frizer najprej ujeti, da se začne prava energija. Ta potem pripomore k temu, da frizer ustvari točno tisto, kar si stranka želi. Verjetno en izmed najbolj moderno opremljenih salonov daleč naokoli z izredno zanimivi detajli. Prostori kar vabijo, da se usedete na udobne frizerske stole in se prepustite rokam izkušenih frizerskih mojstrov.

Veliko fotografij različnih frizur in ostale informacije o salonu lahko najdete ob obisku njihove spletne strani http://haircity.si/. Najdete pa jih tudi na facebooku in instagramu.

Salon je odprt eno leto in z dobro zasnovanim konceptom se želijo razširiti še v ostale kraje Slovenije. Njihov slogan je ''Najcenejši frizer v mestu!''. Prepričali vas bodo z nizkimi cenami osnovnih storitev, kot je barvanja narastkov in pa striženje, pa tudi z vrhunsko kvaliteto samih storitev. Posebnost v njihovem salonu pa je, da lahko stranka sušenje in oblikovanje las prevzame kar v svoje roke.

Obiščite jih v njihovem salonu na naslovu Nove Fužine 33, kjer se oglasite brez predhodnega naročila. Pridite enostavno takrat, ko imate vi čas.

V salonu vas bodo navdušeno sprejeli in vam svetovali ter se prilagodili vašim željam.

Frizerski salon Lidija

Ficko Lidija s.p.

Kar v dveh salonih, v Ljubljani in Grosupljem čakajo na stranke izkušeni frizerji. Že na vratih vas pričaka prijazen pozdrav. Takoj dobite občutek, da ste zaželjeni in z veseljem vam prisluhnejo in seveda tudi primerno svetujejo. Predvsem zelo pozitivne izkušnje stalnih strank so razlog, da je tudi novih strank vedno več. Za izbiro frizerke nas lahko navduši sodelavka, znanka, prijateljica. Predvsem se najboljša reklama zagotovo širi preko ustne komunikacije, vedno bolj pa tudi preko interneta in mnenj na različnih forumih.

V salonu so nam povedali, da pride večina strank z že izoblikovano idejo, kakšno pričesko si želi in po posvetu s frizerjem se nato ponavadi izbere srednja pot. Za vsako stranko si vzamejo dovolj časa, da ocenijo, katera frizura bo ustrezala obrazu in seveda stilu posamezne osebe. Pravijo, da mora biti frizura lahkotna in naravna.

Frizura je tudi povezana z modo in zato se frizerji udeležujejo seminarjev, preučujejo revije in posnetke na internetu, da lahko ugodijo različnim željam in so tako v koraku s časom.

Lastnica Lidija ima salon že 20 let. Od svojega 16. leta pa že deluje v frizerstvu. Že kot otrok je izredno rada urejala frizure punčkam in kasneje tudi svojim prijateljicam. Je prava frizerka s strastjo in svoje poslanstvo opravlja z dušo ter se poglobi v želje vsake stranke.

Na njihovi spletni strani https://www.frizerski-lidija.si/ boste našli vse pomembne informacije o ponujenih storitvah in kontakt. Prav tako na strani ponujajo v ogled zanimive in koristne nasvete ter novosti na področju nege las ter različne novosti.

Svoja salona imajo na dveh lokacijah. V Ljubljani na Ulici Gradnikove brigade 8 jih pokličite na telefonsko številko 01 541 17 71. Če se boste odpravili v salon v Grosuplje na Prešernovo 80, pa jih pokličite na telefonsko številko 01 290 94 30.

Frizerstvo Bogataj

Matej Bogataj s.p.

V salonu frizerstva Bogataj se boste z veseljem namestili na udoben frizerski stol in se pustili razvajati izkušenim in spretnim rokam. Pravi, da je zelo pomembno lase in frizuro prilagoditi posamezni osebi.

Stranki zna dobro svetovati. Veliko je odvisno od vrste las, saj so za različno močne lase primerne različne pričeske. Skozi dolgoletne izkušnje in prav tako skozi šolanje se je izoblikoval kot dober frizer.

Z izkušnjami in znanjem lahko stranki svetuje, kateri produkti so primerni za različne lase. Frizer, ki je dober svetovalec zna opaziti, kaj bi stranki ustrezalo.

Če si želite ekstremne barvne spremembe, potem boste tukaj na pravem naslovu, saj so v salonu znani predvsem po barvanju in doseganju posebnih barvnih tonov. Predvsem pa je pomembno, da takšno barvanje izvedejo brez poškodb las in brez vsakršnih problemov.

Uporablja samo proizvode za lase, ki so preizkušeni in kvalitetni. Tako jih vi najprej lahko preizkusite v salonu in prav te proizvode lahko uporabljate še doma, saj jih ima v svojem salonu tudi za prodajo.

Stranke z novo pričesko zadovoljne zapustijo salon in z izvrstno izkušnjo vsekakor k obisku prepričajo še svoje znance. Pritegnila pa vas bo tudi njihova FB stran, kjer lahko sledite novostim in preverite še fotografije različnih frizur - https://www.facebook.com/Frizerstvo-Bogataj-1669018639997681/.

Salon se nahaja na Tržaški cesti 279 v Ljubljani. Za izvrstno pričesko si rezervirajte njihov čas in pokličite na telefonsko številko 01 256 65 10.

Čarovnija lepote - medinmleko

MED IN MLEKO D.O.O.

Obisk čarovnije lepote medinmleko ni le običajen obisk lepotnega salona, ampak je pravo doživetje. V čarovniji lepote medinmleko verjamejo, da je tisto kar dela razliko med frizerskim mojstrom in običajnim frizerjem zagotovo znanje, občutek in kreativnost. Prepričani so, da je frizer glavni krivec za morebitno nezadovoljstvo stranke. Zakaj? Ker stranki ni znal pravilno svetovati. Zato si za vsako stranko vzamejo čas, se pogovorijo, vzamejo na znanje vse njene želje in ji predstavijo svojo idejo. Končni izdelek se mora namreč skladati z obliko obraza, tenom kože, osebnostjo stranke, itd.

V čarovniji lepote medinmleko stalno uvajajo in sledijo svetovnim modnim trendom. Tako boste v njihovem salonu vedno v koraku s časom in definitivno med prvimi v Sloveniji. Velik poudarek dajejo na kakovosti pripomočkov in materialov, ki se uporabljajo. V čarovniji lepote medinmleko uporabljajo najbolj kakovostne blagovne znamke lasne kozmetike kot so Kerastase, Loreal, Kydra, Redken, Moroccanoil, Alterna, Olaplex, itd. Zavedajo se, da ogromno vlogo igra ravno pravilna izbira preparatov. Predvsem pa mora biti takšna, da ne škoduje zdravju in je prijazna tako lasem kot koži.

Strokovnjaki iz čarovnije lepote medinmleko so tudi uradni ambasadorji za blagovni znamki Kydra in Olaplex in zagotovo največji strokovnjaki za delo s temi produkti. Predavajo in izobražujejo frizerje po Sloveniji, hkrati pa skrbijo za redno nadgrajevanje svojega znanja na raznih seminarjih v tujini. Poleg tega skrbijo za stylinge modnih agencij, televizije, mnogih znanih obrazov, itd.

Sicer pa slikovno gradivo priča zase. Zato je najbolje, da skočite na njihov facebook profil - http://www.facebook.com/medinmleko kjer boste videli na stotine čudovitih pričesk, ki so jih oblikovali in hkrati ugotovili zakaj je njihov facebook profil najbolj obiskan profil od vseh lepotnih salonov v Sloveniji in širše.

Na voljo so vam v lepotnih salonih v Domžalah na naslovu Ulica Nikola Tesla 19, telefon 070 848 848 ali pa v Ljubljani na naslovu Vilharjeva cesta 42, telefon 070 858 858, kjer vam lahko poleg frizerskih storitev, ponudijo tudi celovite kozmetične storitve. Priporočljivo je predhodno naročanje, parkiranje pa imajo zagotovljeno in to brezplačno. Več na http://www.medinmleko.net.

Frizerski salon Čopek

Andreja Draženović s.p.

V frizerskem salonu Čopek se zavedajo, da se želi veliko strank v frizerskem salonu tudi sprostiti. Andreja je s svojimi bogatimi izkušnjami odprla že 6 podružnic. V vsakem salonu se za lepe frizure in kvaliteto storitev trudijo 3 frizerke.

Več o lokacijah salonov in kontaktne telefonske številke lahko najdete na spletni strani https://salon-copek.si/ ali jim sledite na FB strani. Tam na vas čaka mnogo koristnih informacij in seznam produktov, ki jih uporabljajo pri oblikovanju pričeske.

V salonu nam povedo, da je najpomembnejša kvaliteta storitve ter zadovoljstvo strank, ko vidijo svojo novo frizuro. Zato je zelo pomembno, da se uporabljajo dobri materiali. Pritegnile vas bodo tudi ugodne cene. In moramo potrditi, da je to zagotovo dobitna kombinacija za stranke. Frizerke v salonih imajo veliko izkušenj, neprestano se izobražujejo in spremljajo modo in nove trende na področju lasne kozmetike in modernih pričesk.

Kvaliteta las ima izredno pomembno vlogo pri oblikovanju frizure. Pomembno je tudi, da pričeska pristaja obrazu. Seveda pa se vedno potrudijo, da vsako stranko posebej obravnavajo celostno in se pogovorijo pred oblikovanjem pričeske. Želijo se potruditi, da dobi stranka največ za svoj denar ter se zadovoljna spet vrne naslednjič. Zagotovo zelo dobro priporočilo salona, katerega je vredno obiskati.

David Hair Design

Ines Ule s.p.

Individualen pristop in kvalitetna obravnava vsake stranke posebej je zagotovo zelo dobra referenca frizerskega mojstra Davida, ki zagotovo navduši tudi z izredno prilagodljivostjo in s fleksibilnim delovnim časom. Ker želi, da stranke glede prostih terminov niso pod stresom, omogoča, da si njegov čas rezervirate med 7.00 in 20.00 uro.

Zase pravi, da večino strank samo pogleda in takoj ve, kako urediti pričesko in kaj bi stranki ustrezalo, glede na obliko obraza in stil. Najbolj pomembno pa je, da zna vse to stranki obrazložiti na jasen in razumljiv način.

Ob vstopu v salon vas bodo že takoj pridobili s prijaznim pozdravom in v vas se bo naselil občutek domačnosti. Vaši odločitvi o izbiri David Hair Design naj pomaga še dejstvo, da se nahajajo na dobro dostopni lokaciji. Že sama urejenost prostora, moderen ambient in estetika linij nakazuje na kvaliteto. Prav tako za urejanje pričesk uporabljajo izdelke in preparate višje kakovosti, saj le tako lahko dosežejo visok nivo storitve ter zadovoljno stranko.

Uredijo pričeso, če greste na poroko, ali se boste udeležili kakšne druge slovesnosti. Morda ste si samo zaželeli spremembe izgleda pričeske ali barve. V vsakem primeru boste v njihovem salonu dobili točno tisto, kar potrebujete. Uspešna ekipa s kvalitetno storitvijo in ogromnim številom zadovoljnih strank, ki bodo potrdile vašo pravilno odločitev.

V salonu z Davidom sodeluje tudi sestra Ines, ki je mojstrica ličenja. Prav gotovo boste zelo navdušeni in pozitivno presenečni, saj bodo na enem mestu poskrbeli za spremembo vašega celotnega izgleda. Za vas bodo poskrbeli v primeru, da si želite nov izgled, popolno spremembo ali morda le enkratno spremembo za posebno priložnost. V vsakem primeru boste blesteli z izvrstno urejeno pričesko kot tudi s sijočim novim izgledom. Brat in sestra sta namreč na tem področju sanjska ekipa. V to smo se prepričali v salonu David Hair Design na Tavčarjevi ulici 4 v Ljubljani. Za rezervacije pa vas z veseljem pričakujejo na telefonski številki 070 862 169.

Njihovim trendom lahko sledite tudi na FB strani - https://www.facebook.com/DavidHairDesign in na spletni strani https://www.hair-design.si.

Salon Janchy

Janja Zofič s.p.

Frizerka in lastnica Janja omeni, da mora biti stranka zadovoljna, ko odide iz salona. In prav ta izjava vas bo zagotovo prepričala, da se morate odločiti za obisk frizerskega salona Janchy.

Pri oblikovanju pričesk zelo rada uporablja razne ženske dodatke, vrhunske preparate in kristalčke, hkrati izdela tudi vedno aktualne kitke na 1001 način. Zelo lepo uredi in spne različne slavnostne pričeske. Posebej se potrudi za poročne frizure, za birme in maturantske plese. Pa tudi za različne večerne zabave in obletnice. Poskrbijo za vas, da ste urejeni, da se vaš stil frizure ujema z modnim stilom in s trendi modernega časa.

Razlaga, da ima veliko strank in nove stranke se skoraj vedno oglasijo po priporočilu uporabnikov in uporabnic. Za odločitev o spremembi pa tudi za določitev prave pričeske ali oblike si je potrebno vzeti čas. V veliki meri je namreč frizura najbolj odvisna od oblike obraza, od barve oči, postave, modnega stila ter seveda tudi starosti in karakterja osebe. To je kar veliko dejavnikov in poleg tega je potrebno še upoštevati specifične želje in osebnost vsake posamezne stranke. Vsekakor pa na koncu najdejo pravi izgled in skupaj dosežejo popoln imidž.

Prav gotovo leta izkušenj doprinesejo veliko h kvaliteti storitev. Za stranko pa je najbolj pomemben občutek, da se je nekdo potrudil in upošteval njene želje. Celoten kolektiv prijaznih frizerk si za vsako svojo stranko vzame veliko časa. Če bi si želeli menjati stil, bi z vami najprej opravili temeljit posvet in šele potem bi bili pripravljeni na spremembo.

V frizerskem salonu se boste počutili zelo domače, so zelo prilagodljiv kolektiv z dolgoletnim znanjem in izkušnjami. So tudi cenovno ugodni, a vedno uporabljajo najkvalitetnejše materiale in se vedno zelo potrudijo za stranke.

Njihova spletna stran http://www.salon-janchy.si ponuja zanimive vsebine. Veliko frizur lahko najdete tudi na njihovi FB strani https://www.facebook.com/pg/SalonJanchy/photos/?ref=page_internal.

Če bi si tako kvalitetno storitev želeli tudi sami, jih pokličite na telefonsko številko 041 746 989 in se naročite. V Ljubljani jih obiščite na Litijski cesti 148. Tako bodo za vas na voljo ob točno dogovorjenem terminu in čakanje ne bo potrebno. Pričakali vas bodo s strokovnostjo, nasmehom, dobro voljo, dišečo kavico in z dovolj prostora za parkiranje.

Harologi Studio

Vanja Popovič s.p.

V frizerskih salonih je izredno dobrodošlo obširno znanje o lasni kozmetiki ter preparatih, ki jih uporabljajo. Najboljše je, da so le – ti čimbolj naravni in seveda zdravju in okolju prijazni. In tega se še posebej zaveda Vanja Popovič, ki deluje v Haralogi studio s posebno Harologi kozmetiko za lase.

Ravno zaradi osebnih izkušenj je Vanja prepričala tudi svoje stranke. Harologi kozmetika je naravna švedska kozmetika in ni testirana na živalih. Narejena je iz najboljših naravnih sestavin, okolju prijazni in v embalaži, ki je 100% reciklirana. Barve so tudi brez amonijaka.

Sama jo je začela uporabljati, ker je bila alergična na kemijske preparate. Ravno zaradi tega je bila prisiljena opustiti frizerski posel za sedem let. Tako je dokončala ekonomsko fakulteto in se izobraževala. Takoj, ko je izvedela za Harologi kozmetiko, jo je preizkusila in preverila. Ta je bila zanjo neškodljiva in z velikim veseljem se je lahko vrnila nazaj v svoj poklic, ki ga opravlja z dušo in srcem. Tako sedaj lahko pomaga mnogim, ki imajo podobne težave, kot jih ima sama. Tako lahko iz prve roke in z dokazi utemelji delovanje te naravne kozmetike za lase.

Svojim strankam vedno pove resnico in obrazloži, kaj in koliko lahko z določeno barvo dosežejo. Pomemben je odnos do strank, tako se rade vračajo in ji zaupajo. Predvsem je frizura v prvi vrsti odvisna od obraza, od stila osebe, trendov na trgu in seveda vsake posamezne želje.

Prav vsak bi moral vsaj enkrat na posvet k Vanji, da izve, kaj Harologi je, kako deluje in zakaj jo je dobro uporabljati. Vsak las ima drugačno strukturo in jih predhodno tudi testirajo. Pravijo, da imajo tudi lasje svojo osebnost, ki je tako individualna kot prstni odtis. In prav zato v Haralogi studiu nudijo strokovne nasvete in prilagojene tretmaje. Predhodno je potrebno stestirati lase in lasišče.

Na FB strani https://www.facebook.com/HarologiStudio/ jim lahko sledite in tako ostanete na tekočem z novicami in storitvami v salonu. Pokličite jih na 051 315 721 in obiščite na Frankopanski 8 v Ljubljani, saj vas z veseljem pričakujejo.

Frizersko brivski salon Tjasha in Frizerstvo in ličenje Tjaša

Tjaša Železnik s.p.

Tjaša Železnik, lastnica salona Tjaša na Brdu se je pred dvema letoma opogumila in odprla v samem centru Ljubljane še salon Tjasha. Odprtje še enega salona je bila logična posledica njene izjemno uspešne kariere. Tjaša je že 12 let glavni edukator pri JOICO Slovenija in je za potrebe izobraževanja Slovenskih frizerjev potrebovala večji prostor. V salonu je najpomembnejša kvaliteta dela, pristop do dela in strank ter brezpogojna kvaliteta materialov, s katerimi delajo.

Sama je mnenja, da največ pove pravi odnos in pogovor z vsako stranko. Vedno najprej želijo, da stranke povedo svoje želje in potem še sami svetujejo, kaj bi bilo najbolje. Sledijo trendom, prilagodijo se modi in stilu stranke. Želijo se približati stranki tudi tako, da uredijo takšno pričesko, ki si jo bo lahko vsaka stranka tudi uredila sama doma. Sama opaža, da si veliko strank zaželi spremembo pričeske, ko pridejo v njihovo življenje spremembe ali težave.

Lahko se razvajate kar v dveh salonih. Eden je na Brdu, drug salon pa v centru Ljubljane. Frizersko brivski salon v centru Ljubljane ponuja storitve tako za dame kot gospode. Ponudba zajema tudi kozmetične storitve (pedikure, refleksna masaža stopal, make up, manikura,…). V obeh salonih je poleg lastnice še devet zaposlenih. Je mnenja, da je potrebno znanje deliti in sama nesebično in z velikim veseljem izobražuje frizerje. V svojem življenju je zelo veliko potovala in pravi, da ima dober frizer pozitiven odnos do dela ter pravilen odnos do stvari. Lasje so živi in potrebno je dobro poznavanje sestave las in preparatov, ki se uporabljajo pri nanosu nanje.

V obeh salonih si vzamejo za svoje stranke čas, da najdejo pravo rešitev. Zelo so pozorni na dobro nego las ter na to, da odidejo stranke iz salona zadovoljne. Obogatijo jih z novo pričesko, ki jim je v veselje.

Na spletnih straneh http://www.tjasha.si/ in http://tjasa.si/si/ si lahko ogledate bogate galerije pričesk in zanimive vsebine. Kontaktirajte jih na telefonsko številko Tjasha - center 031 556 500, Tjaša - Brdo 041 758 576 in se dogovorite za termin. K njim se boste po prvem obisku z veseljem vračali.

Studio Ferrer

Aljoša Ferrari s.p.

V studio Ferrer nas pozdravi izkušen frizer Aljoša, ki na podlagi svojih bogatih izkušenj točno ve, kaj stranke želijo. Pravi, da si ponavadi stranke izberejo frizerja na osnovi pogovora, glede na to, kaj jim predlaga. Odločilno vlogo ima prvi vtis, če je odločen in samozavesten in daje vtis, da zna svoj posel opravljati vrhunsko.

Ljudje si frizuro izberejo predvsem na podlagi izkušenj. Velikokrat se stranka odloči za enako frizuro, saj se morda boji spremembe. Sam pomaga strankam pri izbiri frizure. Stranki svetuje pri frizuri tako, da pogleda obraz, stil oblačenja ter se pogovori s stranko, kakšne ima želje, kakšno barvo si želi, če ima rada spremembe, če morda želi veliko spremembo. Svetuje, da se je pri menjavi stila dobro obrniti na frizerja. Včasih je morda bolje začeti počasi z manjšimi spremembami in počasi napredovati do velike spremembe. Pomagajo tudi predlogi, ki se najdejo v revijah. Tako lahko frizer tudi lažje svetuje, saj točno ve, k čemu stranka stremi in kakšne želje ima.

Aljoša ima rad spremembe in z veseljem naredi modno stilsko preobrazbo. Tako staromodno frizuro hitro prelevi v pričesko z moderno kreacijo, nad katero boste več kot navdušeni. Rad poprime za škarje in s pravo izbiro barve vašim lasem pričara čisto nov videz.

Za svoj salon rad izbira neobdelane frizerje, praktikante, ki jih lahko veliko nauči. Pomembno je le, da so sproščeni in urejeni ter izkušeni s škarjami. Tako jih hitro nauči osnov striženja, barvanja in oblikovanja frizur.

Veliko informacij o ponudbi v salonu lahko najdete na spletni strani http://www.ferrer.si/ ali na FB strani https://www.facebook.com/Studio-Ferrer-214102055297018/. Tam na vas čakajo tudi galerije pričesk. Ker verjamemo, da se ne boste mogli nagledati in načuditi ponudbi, pa vam svetujemo, da je bolje, da jih kar obiščete na Drenikovi 17 v Ljubljani. Še prej pa jih kontaktirajte na 041 444 188, da izberete ustrezen termin.

Frizerski salon Babylon, mesto frizur

BABYLON IN PARTNERJI D.O.O.

V Mestu frizur nam povedo, da je pri izbiri frizure pomembno predvsem to, kaj je posamezniku všeč. Predvsem je potrebno izbrati pričesko glede na dolžino las, ali so lasje ravni, kodrasti ali valoviti. Pomembno je tudi, ali določena oblika pričeske pristoji obrazu ter osebnemu stilu. Predvsem pa je odločilnega pomena, da vsaka stranka pri sebi ugotovi, koliko časa na dan je pripravljena porabiti za urejanje frizure. Zagotovo lahko določena pričeska na fotografiji izgleda idealna, vendar se je potrebno zavedati, da je tudi po odhodu iz salona potrebno vsakodnevno urejanje take pričeske.

S tako izčrpnimi informacijami lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da smo v rokah najboljših frizerskih mojstrov. Zavedajo se, da je frizura modni dodatek. Z vsako stranko se vedno individualno in temeljito pogovorijo. Ugotovijo, kaj bi ji bilo všeč in nato tudi svetujejo s svojimi predlogi. V celoti pa upoštevajo želje in zahteve. Strankam je seveda pomembna tudi cena storitev in nemalokrat si predvsem določijo izbrano vsoto, ki so jo pripravljeni nameniti za svojo frizuro. Pomembno je vedeti, da kvalitetno izdelane frizure zagotovo zahtevajo več časa in so dražje, vendar je tudi kakovost večja.

Vsaki stranki se prilagodijo pri dogovarjanju terminov in se ji takrat, ko je na frizerskem stolu tudi popolnoma posvetijo. Za stranke, ki prvič obiščejo njihov salon, si v začetnem pogovoru vzamejo več časa, saj je zanje izredno pomembno, da se ji posvetijo. Skrbno preverijo strukturo las ter se posvetijo željam stranke. Stranki se ves čas posveča en frizer, ki je z njo od začetka do konca. Takšna celovita obdelava ponavadi ne traja nikoli manj kot eno uro.

Zaveda se, da je pomembno, da so stranke zadovoljne in imajo občutek, da si je zanje vzel čas. To cenijo in z veseljem ostajajo stalne stranke. V salonu delata skupaj s partnerko in strankam pričarata modne pričeske. Z veseljem opažata, kako se zadovoljne stranke vračajo, saj vedo, da bodo vedno dobile najboljšo storitev. Tudi sama stremita k temu, da je kakovost na najvišjem nivoju.

Veliko informacij lahko najdete tudi na spletni strani https://www.mestofrizur.com/ ali pa se jim pridružite na FB strani https://www.facebook.com/BabylonMestoFrizur. Zagotovo boste navdušeni nad videnim. Svetujemo pa vam, da si hitro rezervirate svoj termin na telefonski številki 05 90 288 77 in se nato oglasite na Miheličevi cesti 14 v Ljubljani.

Frizerski salon Ema

Emica Abramović s.p.

V frizerskem salonu Ema, ki se nahaja na naslovu Cesta v Mestni log 55, TPC Murgle v Ljubljani nam prijazna lastnica Ema zaupa vse o ljubezni do svojega poklica. Tam vam je tudi omogočeno brezplačno parkiranje za tri ure. Takoj se začuti, da je to zanjo več kot samo delo. Sama pravi, da so pomembne izkušnje, nadarjenost in čut za lepoto in estetiko. Vsega tega se sicer lahko v veliki meri naučimo, vendar je velik del prirojen.

Dober frizer zna svetovati in upošteva želje stranke. Stranki prav tako svetuje in jo nauči, kako lahko kasneje sama ureja svojo pričesko. Zagotovo se stranka rada vrača k frizerju, ki mu zaupa in ve, da bo dobila pravilen nasvet.

Sama je zagovornica manjših sprememb. Kakšne bodo spremembe, ki jih želi stranka, v veliki meri zavisi od starosti stranke. Opaža, da se različno odločajo različne starostne generacije, izpostavili pa bi srednjo generacijo žensk in mlade fante, ki s sabo prinesejo tudi fotografijo. Vsaki stranki svetujejo pri izbiri ter se seveda z veseljem potrudijo, da jim ugodijo in naredijo natančno to, kar si zaželijo.

Na njihovi FB strani https://www.facebook.com/frizerskisalonemamurgle/ si lahko ogledate galerijo slik in že tako morda dobite idejo, preden jih obiščete. Sprejemajo tudi brez predhodnega naročanja, lahko jih pa pokličete na telefonsko številko 050 115 460 in že naslednji trenutek se prepustite rokam izkušenih frizerskih mojstric, ki bodo iz vaših las naredile čudovito pričesko.

