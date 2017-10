14 kvalitetnih gostiln v Mariboru in okolici

Maribor vabi v svoj objem tudi s sprehodom po starem delu mestu in po sprehajalnih poteh ob reki Dravi, po parku do Treh ribnikov ali po znamenitem Lentu. Najstarejše slovensko mesto Ptuj vabi s pestro zgodovino na obisk in po razgled na Ptujski grad, prav tako zanimivosti Sv. Ane v osrednjem delu Slovenskih Goric pa vse do Murske Sobote.

Cantante cafe Tabor, Maribor

Ste si za kosilo ali večerjo zaželeli nekaj drugačnega? Potem morate v Cantante cafe tabor, ki vas pričakuje na Ulici pariške komune 37 vse dni v tednu. Pri njih boste okusili delček Kube, svojim gostom pa ponudijo le najboljše.

S 16 – letno tradicijo in okusno hrano prepričajo vsakega gosta. Odlikujejo jih odlični kubanski in tudi ostali koktejli, odlična hrana – kubanska, latinsko ameriška in ostala hrana. Že ob vstopu vas bo očaral prijeten ambient ob zvokih salse in druge latino glasbe ter seveda prijazno osebje. Obvezno morate naročiti jed Piedina in Buffalo chicken wings, katera sta paradna konja njihove kuhinje. Prav tako okusna je tudi ostala ponudba, med njimi različne tortilje, steaki, finger food, pice in še mnogo več. V notranjosti lahko sprejmejo do 100 oseb, dobrodošle so tudi zaključene družbe. Zunaj pa lahko uživate na velikem vrtu v zavetju vinske trte, ki daje poleti prijeten hlad. Ob lokalu je veliko parkirišče, kjer lahko parkirate. Ponujajo študentska kosila. Najbolj lačnim pa dostavijo hrano tudi na dom.

Vabljeni na raznoliko kubansko kuhinjo v prijeten ambient Cantante cafe Tabor.

Restavracija Orient, Maribor

Za obisk Restavracije Orient si je potrebno vzeti čas in se prepustiti kulinaričnim užitkom srbske in bosanske kuhinje. Vabijo vas na njihov naslov na Taborski ulici 12. Vse dni v tednu se namreč trudijo za vas. So na desni strani reke Drave, blizu središča mesta, takoj pod Starim mostom in lepim razgledom na Dravo in Lent.

Ste se pripravljeni prepustiti jedem, ki so drugačne od ostalih. Za vas pripravljajo leskovačke jedi z žara na oglje izpod rok pravih mojstrov žara – čevapčiči, plekavice, uštipci so iz govejega mesa. Morda poskusite leskovačko mučkalico verjetno najboljšo v Mariboru. Prodajni hit je plošča Orient za dve osebi na kateri se nahaja kar šest različnih vrst mesa. V prijeten ambientu v orientalskem stilu in toplino doma vas čaka sveža in nič vnaprej pripravljena hrana z vrhunsko postrežbo. V ponudbi ne manjkajo niti različne malice in študentska kosila.

Nič ne oklevajte, kaj bi izbrali. Ko se boste odločali in pregledali jedilnik, vam postrežejo s pravo turško kavo z ratlukom. Priporočamo vam, da preizkusite specialiteto – hadžijski čevap v pergamentu in si za sladico privoščite baklavo. Omeniti je potrebno še doma pečene paprike, prebranec, šopske solate, begova čorba in še in še.

Velik in zanimiv izbor jedi vas bo pritegnil, da vedno znova preizkusite nekaj novega.

Restavracija Rotovž, Maribor

Ni pravi Slovenec, kdor ne gre na Triglav. In ni pravi Štajerc, kdor še ni obiskal tradicionalne mestne hiše Rotovž, ki se nahaja na naslovu Glavni trg 14. Od ponedeljka do nedelje se lahko ustavite pri njih in si privoščite okusen obrok. Za turiste, ki si želijo obiskati lokalne znamenitosti, pa bodo restavracijo, ki je v zavetju mestne hiše zagotovo našli nekje med ogledom Stare trte, mestnim gradom in Piramido.

Od ostalih restavracij se ločijo po tem, da se prilagajajo vsakemu okusu in strežejo svežo, vrhunsko hrano po dostopnih cenah. Našli boste raznoliko ponudbo hrane in pijače. Na voljo so mesne in zelenjavne jedi. Ste za ajdovo kašo z jurčki ali škarpeno s peteršiljem? Morda bi vam bolj teknil bograč ali postrv v koruzni srajčki? Vse to in še več vam z veseljem postrežejo. Pripravljajo tudi hrano brez glutena in laktoze. Če želite okusno hrano na domači zabavi nudijo catering. Tudi najmlajši gostje dobijo tisto, kar si želijo. Poleg tega pa nudijo tudi igralni kotiček za otroke. Gostje se radi vračajo nazaj, na izvrstno kulinariko, prijazno postrežbo in prijetno izkušnjo. Za svoje goste se vedno maksimalno potrudijo in upoštevajo vse želje.

Če ne poskusite, ne izveste. Zato ste vabljeni na mariborsko avanturo. Za uverturo pripravijo kakšno kavico, vaše brbončice nato razvajajo s konkretnimi obroki prvovrstne hrane ter vam za vrhunec postrežejo z omamno slaščico. Vse to z nasmeškom na obrazu.

Toscana Maribor – restavracija in picerija, Maribor

Na Ruski ulici 4 vas od ponedeljka do nedelje v svoje prostore vabi restavracija in picerija Toscana. Vsakdo, ki je prišel na okusno hrano prvič, se je zagotovo vrnil še drugič, tretjič. Prav tako je glede na statistko ocen restavracija ocenjena s čistko petko. Poleg tega je bila s strani revije Cosmopolitan izbrana med TOP 5 slovenskih picerij. Vse to so zagotovo dovolj zgovorni podatki in razlogi za obisk Toscane.

Obiščite jih in pustite, da jedi spregovorijo same zase in vas prevzamejo. Osebje Toscane zase pravi, da so uigrani kot Rolling Stonesi, kar lahko pomeni le, da boste poleg odlične hrane deležni tudi najboljše možne postrežbe. Kolektiv že leta ostaja enak in tako se enotnost vseh odraža v celovitosti kulinarične izkušnje in prijaznim pristopom. Zato bo vsak obisk pri njih pravo doživetje. Ponujajo raznoliko in pestro ponudbo jedi , pri njih dobite klasične in originalne italijanske pice, znani so tudi po toscanskih ribsih (rebrcih), hobotnico iz pečice ali v solati ter steake, ki jih pripravijo in postrežejo na različe načine. Svojo ponudbo osvežeujejo redno, so sezonsko naravnani in poleg tedensko posodobljenega jedilnega lista ponujajo tudi vikend kosila.

Eksperimentirajo tudi v slaščičarski delavnici in v ponudbi lahko najdete mnogo novih sladic. Zato toplo priporočajo in svetujejo, da se oglasite pri njih, če boste kje v bližini.

Pizzeria Restavracija Lili, Orehova vas

V Orehovi vasi, le nekaj kilometrov iz Maribora na naslovu Mariborska cesta 102 svoje goste vabi Pizzeria restavracija Lili. Trudijo se vse dni v tednu in razvajajo obiskovalce z veliko ponudbo hrane že 9 let.

Pri njih se boste zagotovo naužili jedi iz krušne peči in uživali v prijetnem ambientu. Velik notranji prostorih sprejme do 50 ljudi, na vrtu pa lahko v hrani uživa 40 gostov. Na jedilniku lahko naštejemo več kot 36 različnih pic. Naročite perutničke, polnjene lignje, školje – vse iz krušne peči. Če bi raje solatni krožnik ali hamburger, morda testenine ali druge morske ali mesne jedi, je izbira res pestra. Prijazno in ustrežljivo osebje rado povabi na nedeljska kosila. Poskrbijo tudi za menije za najmlajše. Obvezno pa preverite kuharjev namig in se odločite za pico Lili – obložena z dvojnim sirom, čebulo, olivami in polnjenim robom. Za piko na i pa si morate privoščiti pravo gibanico iz krušne peči. Tako bodo okušalne brbončice obiska resnično vesele.

Potrudijo se tudi s tematskimi večeri. Tako so že dvakrat poskrbeli za izvrsten kulinarični večer z Masterchefom Darkom. Naročeno pa z velikim veseljem dostavijo za vas tudi na dom ali v službo.

Gostje se vedno dobro počutijo in zato se vračajo z veseljem, kot jim z veliko radostjo dobrodošlico vedno znova radi izkaže tudi osebje Pizzerije Lili.

Restavracija Mlada lipa, Maribor

Bi želeli okusiti lokalno in tudi evropsko kulinariko? Potem se odpravite v restavracijo Mlada lipa, ki se nahaja na Lackovi cesti 76, nedaleč stran od Mariborskega Pohorja. Svoje goste razvajajo vse dni v tednu.

V njihovo družbo ste vabljeni tudi vi. Tako boste lahko izbrali prostor v notranjosti ali si naročili hrano na prijetni zunanji terasi. V vsakem primeru boste deležni najboljše postrežbe s strani ustrežljivega in prijaznega osebja. Ker želijo svojim gostom ponuditi najboljše, boste našli različne menije – med vsemi ostalimi tudi vegetarinjanske, veganske, brez glutena, brez mlečnih izdelkov. Tako se boste prepričali, da jim je za vas resnično mar, saj želijo ustreči vsaki potrebi in želji. Na voljo je seveda tudi ''a la carte ponudba''.

Za goste, ki bi želeli prespati nudijo tudi prenočišča. Ob restavraciji je urejeno parkirišče. Tako vabijo s sodobnim in romantičnim okoljem, so družinam prijazno in z veseljem pričakujejo vsakega gosta.

Center Strike, Maribor

Kraj, kjer se lahko sprostite ali poklepetate s prijatelji ter popijete osvežilno pijačo po napornem igranju bowlinga. Lahko se tudi zabavate in plešete vse do jutranjih ur. Vse to poleg okusne hrane nudijo v Centru Strike, ustavite se na Špelini ulici 17a in postregli vas bodo od ponedeljka do nedelje.

Nudijo bogato ponudbo brezalkoholnih in alkoholnih pijač ter napitkov. V kavarni vam postrežejo z najboljšo kavo. Vsak dan so na voljo sveže malice. Restavracija gurmanskih užitkov s prijaznim osebjem vabi na resnično pestro in raznoliko hrano. Izbirali boste lahko hladne predjedi, juhe, mesne jedi, ribje jedi, vegetarinajske jedi, jedi brez glutena, različne plošče ali testenine. Postrežejo različne solate ali solatni krožnik, poskrbljeno je tudi za menije za najmajše. Za štiri do pet oseb imajo na voljo meterske plošče z različnimi jedmi. Pestra je izbira pic. Sladokusci pa morajo obvezno naročiti nekaj iz izbora sladic.

Tako vas bodo v sodobnem in družbeno-sprostitvenem centru postregli le z najboljšim iz njihove ponudbe. Pričakuje vas mednarodna restavracija, bowling, konferenčna soba ( ki ima lastno ozvočenje, projektor, brezžično internetno povezavo in seveda okrepčilo iz restavracije). Za najmlajše je poskrbljeno v zabaviščnem parku z veliko igrali – MINI CENTER STLAJK. Za otroke vseh starosti pripravljajo tudi rojstnodnevne zabave.

Gostišče Bernarda, Selnica ob Dravi

V Selnici ob Dravi, na Mariborski cesti 51, ob glavni cesti Maribor – Dravograd vas vabi Gostišče Bernarda. Družinsko podjetje, ki se že dvanajst let z velikim veseljem trudi za svoje goste z izbrano ponudbo in prijazno postrežbo. Za vas imajo odprto od ponedeljka do nedelje.

V ponudbi najdete dnevno sveže malice, na meniju je več različnih vrst. Nudijo dnevno sveža kosila in jedi po naročilu. Postrežejo vam z mesnimi jedmi in različnimi prilogami. Privoščite si pravi dunajski zrezek s solato. Ob odlični in okusi hrani bodo z veseljem priporočali odlično domače vino, vrhunsko vino ali vino s poreklom. Ob toplejših dnevih vas vabijo na prelepo teraso.

Hrano pripravijo tudi za različna praznovanja in slavja, kot so rojstni dnevi, krst, poroka, birma in ostali življenjski dogodki. Potrudijo se ob vsaki priložnosti – ne glede na to, ali pridete na malico, kosilo ali bi želeli organizirati kakšno slavje. Ustregli vam bodo, da se boste v njihovem prijetnem domačem ambientu kar najbolje počutili in se zagotovo večkrat vrnili.

Ribji bistro Emica Ivančič, Maribor

Hrana iz dobre mediteranske kuhinje čaka na vas na Taboru, na Kardeljevi cesti 68, kjer se nahaja Ribji Bistro. Z velikim veseljem svoje goste vabijo od ponedeljka do nedelje.

To je restavracija, v kateri se hrana pripravlja na poseben način. Kuharji ob pripravi okusnih jedi uporabijo le najboljše olivno olje in mediteranske začimbe. Ponašajo se s 30 – letno tradicijo in z vedno sveže postreženo hrano. Osebje je prijazno in vam z velikim veseljem tudi svetuje pri izbiri, ki je zares velika. Ponujajo več vrst dnevno svežih malic po zelo ugodni ceni 4,5 EUR, jedi po naročilu, ribje jedi in vegetarijanske jedi. Gostje iz cele Slovenije imajo ob pregledu jedilnika kar veliko dela z izbiro. Bi lignjev tris ali morda morsko solato, ki jo lahko pripravijo na več načinov, hrustljave ribe, okusne rižote ali različne solate. Ribja plošča ponuja kar 9 različnih vrst rib. Za dobro kapljico poskrbijo domači slovenski vinogradniki Perko in Simčič.

Lahko ste v prijetnem ambientu v notranjosti, ki z okroglimi okni spominja na pravo ladjo ali uživate v vzdušju na letni terasi. Prav radi pogostijo tudi zaključene skupine, zato prav vse z veseljem vabijo medse.

Pizzeria Črni baron, Malečnik

Če izberete bližnjico iz Maribora proti Lenartu ali Murski Soboti, se ustavite v Malečniku. Svoja vrata ima za goste odprte Pizzeria Črni baron od ponedeljka do nedelje.

Naravno domače okolje vabi v intimnem okolju svoje goste, da preizkusijo nekaj iz obširne ponudbe. Postregel vas bo prijazen in izurjen tim z več kot 17 – letno tradicijo. Tako ne smete zamuditi hrustljavo sočnih pic in domače hrane. Ponujajno mesne in zelenjavne jedi, različne vrste pic, narezke ter raznoliko ponudbo pijač. Okrepčate se lahko v prijetni notranjosti ali na zunanji pokriti terasi z več manjšimi pripravljenimi senčnimi uticami, ki poskrbijo za sproščeno okolje gostov. Sprejemajo zaključene družbe za različne obletnice, obhajila, birme, rojstne dneve,... Na voljo imajo konferenčno sobo. Pri njih pa lahko tudi prenočite, saj imajo na voljo udobne dvoposteljne sobe in apartmaje.

Obdani so z zelenjem, v naravi in v domačem okolju ob potoku. Otroško veselje bo popolno, ko bodo zagledali veliko otroško deželo z igrali. Ob ribniku imajo sprehajalne poti in tudi mini živalski vrt. Prav gotovo je več razlogovov, zakaj obiskati Pizzerio Črni baron.

Gostilna Klampfer, Maribor

Ste za gostilno v pravem pomenu besede? Potem vas vabi Gostilna Klampfer na Šentpetrski ulici 6, blizu gozda Stražun. Za vas imajo odprto vse dni v tednu, razen srede.

Poskusite domačo hrano, ki je vedno sveže pripravljena. Ambient poskrbi za dobro domače vzdušje in prijetno osebje, ki je vedno pripravljeno pomagati pri izbiri hrane. Z izvrstno pripravo, odlično in prijazno postrežbo boste po slastnem obroku zagotovo prepričani, da se boste v okrilje te gostilne še zagotovo vrnili.

So dobra stara, kalsična gostilna in ni goveje juhe brez govedine in doma narejenih rezancev. Ponudba hrane je pestra in raznolika. Izbirate lahko med jedmi po naročilu, različne sladice in vrste pijače. Med vso izbiro je potrebno posebej omeniti pohanega piščanca in pohorsko omleto. Vsak dan nudijo 10 vrst menijev. Z veseljem se potrudijo tudi ob različnih posebnih priložnostih, kot so praznovanja rojstnih dnevov, obletnice, poslovna kosila ali sedmine. Gostom in turistom pa so na voljo tudi komfortno opremljene sobe.

Poleg častitljive 50 – letne tradicije vas bodo navdušili z veliko izbiro okusno pripravljenih jedi.

Pivnica Zlatorog, Ptuj

Na Ptuju, kjer so doma kurenti in pridih starodavne zgodovine domuje hiša, v kateri je doma tradicija gostinstva že vrsto let, to je Pivnica Zlatorog. V centru mesta, na Slomškovi ulici 20 imajo odprto za svoje goste od ponedeljka do nedelje.

Prva pica na Ptuju je bila spečena pred 40 leti ravno pri njih in po istem receptu jih pečejo tudi danes. Tako bo obisk pivnice za vsakega gosta nekako tudi kulinaričen sprehod v preteklost. Od ostalih picerij se zagotovo ločijo po načinu priprave pice. Večina jih peče v krušni peči, vendar pa boste pri njih preizkusili slastno pico, pečeno v električni peči in gostje imajo takšno najraje. S postrežbo na vrhuncu in z izredno ugodnimi cenami jedi vas bodo zagotovo pritegnili, da se jim boste pridružili in med pestro ponudbo zagotovo našli jed zase. Med ostalo ponudbo se tako lahko odločite tudi za svinjsko zarebrnico, sesekljan zrezek in se po obilnem obroku posladkate s sadno kupo ali sladoledom. Medse radi povabijo tudi zaključene družbe, saj imajo sobe, ki sprejmejo do 16 oseb.

Tako kot ni zaman obisk najstarejšega mesta v Sloveniji, tudi ni zaman obiskati najstarejše picerije v tem mestu in širši okolici. Zagotovo od njih ne boste odšli lačni in po prvem obisku se boste še velikokrat vrnili.

Gostilna – Pizzerija Nona, Murska Sobota

Vabi vas stara dobra Nona, v prijeten ambient, ki izžareva toplino in domačnost. Okusne jedi vam postreže prijazno osebje. Iz Lenarta so se leta 2015 preselili na nov naslov in sicer v osrčje Murske Sobote. Na izredno hitro dostopni lokaciji, na naslovu Lendavska ulica 73 vas vabijo v svojo družbo vse dni v tednu.

Gostilna - Pizzerija Nona že na daleč vabi s prekrasno urejeno okolico in prelepo teraso, ki je polna zelenja. In ko vstopite skozi vrata, se ne boste mogli načuditi, saj boste imeli občutek, da ste se znašli nekje daleč v eni izmed obmorskih vasic, v nekem čarobnem obdobju, kjer se je čas ustavil. Najprej vas bodo omamili s čudovitim ambientom, potem pa se prepustite tudi okusnim jedem. Družinsko podjetje s sodelavci skupaj šteje 18 ljudi. Vse roke pridno pomagajo in ustvarjajo to čudovito zgodbo že od leta 2003. Pridite na okusne pice iz krušne peči na drva. V ponudbi so seveda tudi juhe, testenine, mesne jedi, rižote, solate. Vabijo na bogato izbiro tedenskih malic.

Med trenutno sezonsko ponudbo vas bo na krožniku razveselil zrezek amore mio – piščančji zrezek iz krušne peči s smetano in rižev tris. Za še slajši nasmeh pa si privoščite kremo Dolce fragola, ki je sestavljena iz jagodne in vanilijeve kreme ter nutele.

V Gostilni – Pizzeriji Nona prisrčno pozdravljajo stalne goste in vabijo nove. Očarali vas bodo s prijaznostjo in toplino ter pestro izbiro jedi, ki jih morate obvezno poskusiti.

Gostilna Eder, Sv. Ana v Slovenskih Goricah

Gostilna na čudoviti lokaciji z razgledom na vse strani, na Pohorje in na sosednjo Avstrijo. Kraj Sv. Ana poleg okrasja lepe zelene narave vabi na okusno hrano v Gostilno Eder. Gostje so dobrodošli od torka do nedelje, v ponedeljek je zaprto.

Zelo lepo urejena velika gostilna, ki lahko sprejme ogromno število gostov in prostorna terasa pričakujeta vse, ki jim diši dobra domača kuhinja. Naj omenimo okusen jelenov zrezek ali ostalo pestro izbiro jedi iz a la carte ponudbe. V jesenskem času boste lahko uživali v izbrani sezonski hrani. Poleti vas bodo razveselili z žar ponudbo na terasi. Pripravijo tudi hrano za zaključene družbe, poroke in ostala praznovanja.

So vinogradniki in tako boste poskusili pristno domačo kapljico iz velike izbire vin. V okolici je dovolj izletniških točk, na katere se lahko odpravite. Po potepu po vinogradniški poti ali izletu na Ano se bo prileglo dobro kosilo. Tako boste izbrali iz pestre ponudbe, ki obsega tudi ribje jedi, naročite lahko golaž ali jedi iz divjačine.

Priznana in ugledna družinska gostilna s 45 – letno tradicijo in prijazno postrežbo v svojo družbo povabi vsakega gosta s ponudbo raznolike hrane in vrhunsko postrežbo v prijetnem domačem okolju.

