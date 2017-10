18 odstotkov Slovencev še nikoli ni uporabilo interneta

V prvem četrtletju je v Sloveniji internet uporabljalo 79 odstotkov oseb v starosti med 16 in 74 let. Med njimi je bilo 68 odstotkov takšnih, ki so internet uporabljali vsak ali skoraj vsak dan, še nikoli pa ga ni uporabilo 18 odstotkov oseb. Delež uporabnikov interneta je še vedno najnižji med starejšimi, vendar se povečuje.

Po podatkih državnega statističnega urada je v letošnjem prvem četrtletju internet redno uporabljalo 39 odstotkov oseb v starosti med 65 in 74 let. Pred letom dni je bilo takšnih le 29 odstotkov. V tej starostni skupini je bil tudi najvišji odstotek takih, ki interneta niso še nikoli uporabili (57 odstotkov).

Največji delež uporabnikov interneta je v starostni skupini 25 do 34 let, in sicer 99-odstoten. Med mlajšimi od 25 let jih internet uporablja 98 odstotkov, med starimi od 35 do 44 let 96 odstotkov, potem pa se v starostni skupini 45 do 54 let ta delež zmanjša na 83 odstotkov in v starostni skupini 55 do 64 let na 56 odstotkov.

79 odstotkov oseb, starih med 16 in 74 let, uporablja internet. (Foto: iStock)

Internet se najpogosteje uporablja za iskanje informacij in komuniciranje. V prvem četrtletju 2017 je 69 odstotkov vprašanih prek interneta iskalo informacije o izdelkih ali storitvah, 61 odstotkov jih je bralo novice ali revije, 46 odstotkov pa jih je sodelovalo v spletnih družabnih omrežjih.

Približno dve petini jih je internet uporabljalo za storitve e-bančništva, nekaj manj pa jih je prek interneta telefoniralo ali opravilo video klic s spletno kamero. Za hrambo zasebnih dokumentov uporablja internet dobra četrtina vprašanih.

Na statističnem uradu so tudi preverili, katere storitve sodelovalnega gospodarstva se v Sloveniji najpogosteje uporabljajo. Kot so ugotovili, je v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem prek interneta prodajalo izdelke ali nudilo storitve 21 odstotkov oseb, osem odstotkov pa si jih je uredilo prevoz.

Navzočnost otrok v gospodinjstvu je dejavnik, ki pomembno vpliva na opremljenost gospodinjstev z računalniki in dostopom do interneta. Računalnik so namreč imela v prvem četrtletju skoraj vsa gospodinjstva z otroki (97 odstotkov), prav tako dostop do interneta (98 odstotkov). V povprečju je sicer z računalnikom razpolagalo 80 odstotkov gospodinjstev, dostop do interneta pa jih je imelo 82 odstotkov.