24ur.com najbolj obiskana slovenska spletna stran

Najvišji doseg ima spletna stran 24ur.com tudi preko mobilnih naprav, kjer beleži nekaj manj kot 430.000 različnih slovenskih obiskovalcev. Ta podatek ne zaobjema dosega mobilne aplikacije 24UR, ki v meritvi MOSS zaradi svoje tehnološke naprednosti ni upoštevana tako, kot so upoštevane vse aplikacije drugih slovenskih medijev. Mobilna aplikacija 24UR je oktobra dosegla skoraj 110.000 uporabnikov in več kot 22 milijonov prikazov strani. V oktobru je tako bilo preko vseh platform 24ur.com zabeleženih več kot 100 milijonov prikazov.

24ur.com ohranja piedestal spletne strani z največ prebranimi mesečnimi vsebinami v Sloveniji in vsakič znova postavlja, tako v svojih vsebinah kot v uporabniški izkušnji, nove mejnike. Urednik spletnega portala 24ur.com Denis Oštir ob tem dodaja:

Urednik spletnega portala 24ur.com Denis Oštir (Foto: POP TV)

"Ekipa 24ur.com je dokazala, da je za spremljanje aktualnih dogodkov najboljša v državi, naj gre za nepredvidene dogodke ali spremljanje volitev. Ravno zaradi pravih vprašanj, odpiranja pravih tem in dostopnosti na vseh platformah so nam bralci v oktobru izkazali takšno zaupanje. Tudi na volilno nedeljo so uporabniki spleta najbolj točne napovedi, aktualne podatke in odzive vpletenih dobili na naši spletni strani. In enako bo v drugem krogu, ko bo Slovenija dobila predsednika države. 24ur.com je v tem mesecu utrdila svoj položaj najpomembnejšega spletnega medija pri nas."

Po prve informacije prav na 24ur.com

Spletna stran 24ur.com se lahko pohvali z najbolj zvestimi bralci, ki jo prav vsak dan obiščejo v iskanju aktualnih informacij in na njej tekom dneva preživijo tudi največ časa, tako doma, na poti, kot v službi.

S prenovo mobilne aplikacije do še boljše uporabniške izkušnje

Zasnova prenovljene mobilne aplikacije 24ur.com sledi najsodobnejšim trendom digitalnih komunikacij in je prilagojena za vse platforme, tako Android kot iOS, brezplačno. Poleg ažurnih informacij uporabnicam in uporabnikom omogoča elegantno uporabniško izkušnjo, bolj poglobljen pregled člankov, lažjo berljivosti, ter enostavnejšo dostopnost do raznovrstnih video vsebin. Prek posebnih obvestil (push notification) so uporabnice in uporabniki obveščeni o pomembnejših informacijah, v trenutku, ko se le-te zgodijo.

Ohranjanja prvega mesta med slovenskimi spletnimi mediji še dodatno utrjuje medijski doseg in obenem omogoča zagon za nadaljnjo vsebinsko in tehnološko rast.