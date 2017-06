'Ali smo sami?' Verjetno ne: Kepler na seznam dodaja novih 219 planetov

Znanstveniki pospešeno iščejo planete, na katerih bi se lahko razvilo življenje. (Foto: NASA/JPL-Caltech)

Nasin teleskop Kepler, ki je v preteklosti poskrbel že za toliko zanimivih, skrivnostnih in navdihujočih odkritij, še vedno dela s polno paro.

Ekipa, ki bdi nad njim, je prestavila novih 219 kandidatov za planete. Deset od njih je skoraj tako velikih, kot je naš in okoli svoje zvezde krožijo v coni, primerni za življenje, torej, da bi lahko bila na trdnem planetu tekoča voda. Gre za planete, ki jih je teleskop iskal v okolici ozvezdja Laboda.

''Glavno vprašanje za nas je: 'Ali smo sami?' Morda nam Kepler odgovarja, da nismo,'' je dejal član znanstvene ekipe Mario Perez.

Tako je do zdaj Kepler, ki so ga izstrelili leta 2009, odkril že 4034 morebitnih planetov. Od tega so 2335 kandidatov že prepoznali kot prave planete. Od okoli 50 planetov v velikosti naše Zemlje v življenjski coni, ki jih je odkril Kepler, so jih za prave planete prepoznali več kot 30.

Poleg tega je Kepler odkril tudi dve zanimivi skupini manjših planetov, kar nakazuje, da polovica znanih planetov v galaksiji sploh nima površja ali pa ležijo pod debelo neugodno atmosfero in so kot taki povsem neprimerni za razvoj življenja.

Kepler planete išče s pomočjo zmanjšane svetlosti zvezde, ki se zgodi, ko pred njo zaokroži planet:

To je bilo že osmo poročilo o Keplerjevih odkritjih, ki so ga sestavili iz celote poslanih podatkov v prvih štirih letih opazovanja. S temi bodo znanstveniki lahko določili, kateri so večinski planeti v galaksiji - ali gre za skalnate planet kot je naša Zemlja ali plinske velikane, kot je Jupiter.

Kot kaže, vesolje dela skalnate planete okoli 75 odstotkov večje od Zemlje. Znanstveniki še ne vedo, zakaj je temu tako, a polovica takih planetov sprejme še nekaj vodika in helija, kar poveča njihovo velikost in se tako uvrščajo med planete, velike kot Neptun.

Kepler je ozvezdje Laboda opazoval do leta 2014, zdaj raziskuje nova območja tako oddaljena kot tudi bližnja, med njimi izjemno zanimiv sistem TRAPPIST-1.