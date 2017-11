Amiši z gensko mutacijo živijo deset let dlje

Amiši so znani po svojem življenjskem slogu. (Foto: AP)

Znanstveniki so med amiši, pripadniki anabaptistične veje protestantske krščanske verske skupnosti, znani zlasti po preprostem načinu življenja, oblačenja in zavračanju moderne tehnologije v vsakdanjem življenju, odkrili gensko mutacijo, zaradi katere v povprečju živijo deset let dlje kot ljudje brez te mutacije. Japonski in ameriški znanstveniki zdaj raziskujejo zdravilo, ki bi pripomoglo k razvoju te mutacije tudi pri tistih ljudje, ki so se rodili brez nje.

Poročilo v ta teden objavljeni znanstveni reviji Science Advances je zadnji namig v desetletni raziskavi zdravega staranja v tradicionalni krščanski skupnosti amišev, ki se odreka modernemu slogu življenja.

"Ne samo, da živijo dlje, tudi bolj zdravo živijo," je dejal vodilni avtor raziskave Douglas Vaughan z medicinske fakultete univerze Northwestern. "To je zaželena oblika dolgoletnega življenja," je dodal.

Znanstveniki so preučili 117 članov skupnosti Berne v zvezni državi Indiana in odkrili, da ima kar 43 amišev mutirano kopijo gena serpine 1. Ti so v povprečju živeli do 85. leta, ostali pa so umrli v povprečju stari 75 let. Amiši z gensko mutacijo so redkeje zboleli za diabetesom in so imeli učinkovitejši metabolizem.

Glavni protein, ki vpliva na staranje celic, je po ugotovitvi znanstvenikov PAI-1, nanj pa vpliva gen serpine 1.

Znanstveniki z univerze Northwestern nameravajo zdaj v sodelovanju z japonsko univerzo Tohoku razviti in preizkusiti eksperimentalno zdravilo, ki bi zaviralo delovanje PAI-1, tako kot se to dogaja pri amiših z gensko mutacijo. Zdravilo je trenutno v drugi fazi testiranja na Japonskem.