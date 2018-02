Falcon Heavy je poletel. Stranski nosilni raketi sinhrono pristali na trdnih tleh

Vesoljska raketa Falcon Heavy, ki je, če poenostavimo, trije Falconi 9 v enem, je poletela. To je najmočnejša od trenutnih raket v uporabi.

Krstni polet je bil uspešen. (Foto: SpaceX

Tovor testne rakete je rdeči Teslin Roadster, osebni avtomobil šefa SpaceXa in Tesle Elona Muska. Namenjen je proti Marsu, za pot dolgo več kot 300 milijonov kilometrov bo avtomobil potreboval kar pol leta, je še dodal Musk. V avtomobilu je na voznikovem sedežu celo lutka, kot je prikazano tudi na fotografijah, objavljenih na Muskovem Instagramu.

Poleg tega je v tovoru tudi posebna plošča, na kateri so dosežki človeštva (podobna je zlata plošča na Voyagerju), poleg tega pa tudi plošča z več kot šest tisoč imeni zaposlenih pri podjetju. Musk je namreč komentiral, da mu je všeč ideja, da bo avtomobil na milijone let taval po vesolju in da ga bodo morda kdaj našli Nezemljani.

Uspešen tudi pristanek

SpaceXova misija je tudi ponovna uporaba raket, tako so kar nekaj let poskušali in tudi uspeli pristati s prvo stopnjo.

Po ločitvi osrednje in stranskih raket sta se stranska busterja - oba sta bila že uporabljena v prejšnjih misijah - obrnila in se sinhrono napotila nazaj na trdna tla v Cape Canaveralu. Osrednja raketa naj bi pristala na plavajoči ploščadi, a pri SpaceX za zdaj še niso potrdili, ali je bil pristanek uspešen ali pa je bil morda nekoliko ''bolj trd''.

Stranski raketi so pristali. (Foto: SpaceX

Druga stopnja je nadaljevala svojo pot, nato pa je tudi ta iz svojega ''naročja'' izpustila rdeči avtomobil. Pri SpaceXu so pojasnili, da bo Roadster potoval s hitrostjo do 11 kilometrov na sekundo, odpotoval pa bo kar 400 milijonov stran od Zemlje.

''Falcon Heavy smo razvili, da bo ponesel ljudi v vesolje in zdaj spet ponuja možnosti, da bo človeško posadko ponesel do Lune ali Marsa,'' so dodali pri podjetju.

Za kakšno raketo gre?

Pri SpaceXu se radi pohvalijo, da bo Falcon Heavy kar dvakrat močnejši od trenutne najmočnejše rakete - to je Delte IV Heavy, podjetja United Launch Alliance (mimogrede tudi precej cenejši je Falcon: cena Falcona Heavyja na polet je 90 milijonov dolarjev (72 milijonov evrov), Delta IV Heavy pa na polet stane več kot 400 milijonov dolarjev (320 milijonov evrov).

Po podatkih SpaceXa lahko Heavy do nizkozemeljske orbite (NZO ali ang. LEO) ponese kar 63.800 kilogramov, do geostacionarne (GTO) 26.700, do Marsa 16.800, do Plutona pa 3500. Ameriška raketa Delta IV Heavy lahko v NZO ponese 28.790 kilogramov težak tovor, v GTO ponese 14.220, do Marsa 8000 kilogramov.

Falcon Heavy je sestavljen iz treh Falconov 9, skupaj imajo osrednja in stranski potisni raketi 27 Merlin motorjev, ki so sposobni razviti moč 22.818 kilonewtonov (kN), kar je po podatkih podjetja primerljivo z močjo, ki jo skupaj proizvede 18 letal Boeing 747.

