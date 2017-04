Apple namerava uporabljati le še reciklirane surovine: 'Zveni noro, a delamo na tem'

Applova trgovina (Foto: Reuters)

Ameriški tehnološki velikan Apple si je zastavil za cilj, da v svojih proizvodih ne bo več uporabljal nobenih novih surovin. Gre za dolgoročen cilj, ki ga koncern v svojem najnovejšem okoljskem poročilu sicer ni podrobneje opredelil, zapisal je le, da želi "nekega dne" povsem končati odvisnost od pridobivanja surovin.

Apple namerava vzpostaviti takšno dobaviteljsko verigo, ki mu bo omogočala proizvodnjo izdelkov le iz obnovljivih virov surovin ali iz recikliranih materialov. "Zveni noro, a delamo na tem," je zapisano v okoljskem poročilu.

Koncern s sedežem v ameriškem Cupertinu namerava torej kovine, kot so aluminij, baker, cink in volfram, v svojih izdelkih uporabljati le še v reciklirani obliki. Apple je prvo tehnološko podjetje, ki je javno napovedalo takšen cilj.

Očitki, da spodbujajo k prehitremu nakupu novih naprav

Predvsem hitro rastoči industriji pametnih naprav - samo lani so jih po vsem svetu prodali približno 1,5 milijarde - okoljevarstveniki očitajo, da uporabnike že po nekaj letih spodbuja k nakupu novih aparatov.

V elektronskih napravah se uporabljajo tudi minerali in redke zemljine, ki se jih pridobiva v nevarnih in izkoriščevalskih pogojih. Apple in drugi veliki proizvajalci so se zavezali, da bodo te surovine uporabljali odgovorno. A kritiki pravijo, da je pot nekaterih materialov težko spremljati.

Apple prav tako že več let spodbuja tudi uporabo obnovljivih virov energije. Kot je vodstvo zapisalo v okoljskem poročilu za leto 2017, naj bi na srednji rok 96 odstotkov potreb po energentih svojih podjetij zagotovili iz obnovljivih virov energije. Lani je bila ta številka za tri odstotne točke nižja.