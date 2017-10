Asteroid v velikosti hiše tokrat zelo blizu, a mimo Zemlje

Blizu, na okoli 44.000 kilometrov, kar je znotraj Lunine orbite, se bo asteroid v velikosti hiše prihodnji teden približal Zemlji. Povedano drugače, asteroid TC4, ki je prvič mimo Zemlje letel že oktobra 2012, se bo Zemlji približal na osmino razdalje med našim planetom in Luno. To pa je ravno dovolj daleč, da bo zgrešil geostacionarno orbito, znotraj katere Zemljo obletavajo sateliti.

TC4, ki je dolg je med 15 in 30 metri, naj bi nas preletel okoli 12. oktobra, še poroča portal rt.com.

Večji kot Chelyabinsk, ki je eksplodiral nad Rusijo

Asteroid TC4 je sicer malo večji kot meteor Chelyabinsk, ki je leta 2013 eksplodiral nad Rusijo in povzročil precejšnjo paniko med prebivalci, pa tudi gmotno škodo. Na stotine objektov je bilo poškodovanih, na tisoče oken se je ob udarcu razbilo. Okoli 1200 ljudi je takrat poiskalo zdravniško pomoč, predvsem lažjih poškodb, ki so jih zadali stekleni delci zdrobljenih oken, o smrtnih žrtvah niso poročali.

S premerom okoli 20 metrov, naj bi pred vstopom v Zemljino atmosfero Chelyabinsk tehtal 10 ton, so takrat ocenili ruski znanstveniki.

Da Zemlje asteroid TC4 ne bo zadel, je že pred časom zatrdil raziskovalec Evropske vesoljske agencije ESA Detlef Koschny.

Bo pa ameriška vesoljska agencija NASA izkoristila to priložnost in preskusila nekakšen planetarni obrambni sistem.

"Tokrat bomo izkoristili prelet asteroida za odkrivanje in sledenje asteroidov ter tudi ocenjevanje naše zmožnosti, da kot delamo skupaj in poiščemo in prepoznamo potencialne resnične nevarnosti," je že avgusta, ko so asteroid zaznali, povedal vodja opazovanja TCS pri NASI Michael Kelley. Tako bodo lahko izboljšali postopke za morebitne prihodnje nevarnosti.