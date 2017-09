Bo to najbolj prodajana otroška knjiga leta 2017?

To ni navadna otroška knjiga. Je knjiga, ki jo pri založbi Mali junaki ustvarijo in natisnejo za vsakega malčka posebej. Ja, prav ste prebrali. Vsaka knjiga je unikat! Ob naročilu na spletni strani www.malijunaki.si namreč vi določite ime in izgled malčka ter njegove mamice, sami izberete zgodbe, ki jih želite vključiti v knjigo ter na koncu napišete še osebno posvetilo. Od naročila do tega, da jo dobite na dom, pa traja le nekaj dni.

”V letu 2016 je bila v Sloveniji najbolj prodajana knjiga sLOLvenski klasiki, ki jo napisal izvrstni Boštjan Gorenc in se je prodala v 6.000 izvodih. Naša knjiga Ko bo Julija velika se je v prvih 6 mesecih prodala v 15.000 izvodih, do konca leta pa zaradi približajoče se praznične sezone pričakujemo, da bomo osrečili več kot 50.000 malčkov in njihovih staršev,” pravi Mic Melanšek, soustanovitelj podjetja Mali junaki.

Knjiga je velik uspeh doživela v Nemčiji, čez nekaj dni pa izide tudi v Italiji.

Prav posebna zanimivost knjige je ta, da zaradi pestrega nabora personalizacije obstaja manj kot 0,00000000000000001 % možnosti, da bosta na svetu dve knjigi povsem enaki.

