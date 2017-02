Bomo spreminjali učbenike? Geologi razkrivajo, da imamo osem in ne sedem kontinentov

Se še spomnite, ko smo pri geografiji spoznavali kontinente? Takrat so nas naučili, da imamo na našem lepem planetu sedem kontinentov: Severno in Južno Ameriko, Evropo, Afriko, Azijo, Antarktiko in Avstralijo. Nove ugotovitve ameriških geologov, ki so jih objavili v strokovnem dnevniku GSA (The Geological Society of America), pa na ta seznam dodajajo že osmi kontinent, in sicer Zelandijo.

S tem prikimavajo tistim geologom, ki so že pred desetletji trdili, da Avstralija in Nova Zelandija nista isti kontinent in da je Nova Zelandija edini kopenski del skoraj v celoti potopljenega kontinenta v jugozahodnem delu Tihega oceana.

Delitev zemeljske skorje na osem kontinentov. (Foto: GSA Today)

Kot navaja skupina geologov v svojem poročilu, je kar 94 odstotkov osmega kontinenta potopljenega. Kopen je del, ki ga sestavlja Nova Zelandija, Nova Kaledonija ter nekaj manjših otokov. Po njihovih izračunih ima novi kontinent površino v velikosti pet milijonov kvadratnih kilometrov, kar je okoli dve tretjine velikosti sosednje Avstralije.

Geologi so pri določitvi, ali gre res za nov kontinent, upoštevali različne kriterije in poudarjajo, da za določitev kontinenta ni nujno, da je večina ozemlja nad morsko gladino. Tako so upoštevali nivo kontinenta glede na okolico, geološko posebnost, jasno določenost območja ter to, da je skorja kontinenta tanjša od običajnega morskega dna.

Nova Zelandija naj ne bi bila del kontinentalne plošče, ki sestavlja Avstralijo, pač pa naj bi bila samostojen kontinent. (Foto: Thinkstock)

Glavni avtor teh ugotovitev je novozelandski geolog Nick Mortimer, ki je dejal, da so te ugotovitve plod več kot 20 let raziskav. Mortimer poudarja, da gre za zelo pomembne ugotovitve, ki bodo v pomoč pri razumevanju gibanja tektonskih plošč in nastanku posameznih kontinentov.

Ali bodo v šolah odslej poučevali, da sta Avstralija in Nova Zelandija tako zelo različni tudi zato, ker gre za dva ločena kontinenta, je bolj stvar dodatnih strokovnih razprav, saj traja kar nekaj časa, da v strokovnih krogih sprejmejo in priznajo nove razlage. Tako bomo najverjetneje še lep čas poslušali zgolj o sedmih kontinentih, saj ni znanstvenega telesa, ki bi formalno potrdil obstoj osmega kontinenta.