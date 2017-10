Bomo uspeli naseliti druge svetove? 

Ali bo konec sveta ali ne, niti ni več vprašanje za poslovneža Elona Muska, ki je prepričan, da si moramo Zemljani zagotoviti dom na drugem planetu. Ustanovitelj podjetja Space X je še skrajšal cilj do rdečega soseda - že čez sedem let bi poslal okoli 100 ljudi na Mars. O osvajanju drugih planetov je spregovoril tudi Tomaž Zwitter s Fakultete za matematiko in fiziko.